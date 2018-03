Juventus | buon compleanno Höwedes!

Juventus : buone notizie da Higuain - col Tottenham ci sarà. 'Tornerò presto a esultare' : Contro il Tottenham Gonzalo Higuain ci sarà. La notizia migliore per i tifosi della Juventus arriva nel giorno successico al grande spavento, quello che Allegri e tutti i sostenitori bianconeri hanno ...

Lamberto Sposini - buon compleanno!/ Oggi compie 66 anni... e spunta la Juventus sulla torta : Lamberto Sposini, buon compleanno! Oggi compie 66 anni... e spunta la Juventus sulla torta. Le ultime notizie sul giornalista e conduttore, lontano dal mondo dello spettacolo dopo l'ictus(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 21:10:00 GMT)

Juventus - una brutta ed una buona notizia : gli annunci in conferenza stampa di Allegri : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro il Chievo, l’intenzione per la squadra di Massimiliano Allegri è quella di tornare almeno momentaneamente in vetta alla classifica del campionato di Serie A. Interessanti indicazioni del tecnico in conferenza stampa: “Buffon sarà con il gruppo domani, ma tornerà titolare a Bergamo, come giocatore io non sono mai stato ai livelli di Buffon e smettere per i grandi campioni non è ...

Juventus - buone notizie per Allegri : Marchisio in gruppo : TORINO - Questa mattina la Juventus si allenata a Vinovo in vista della partita con il Chievo di sabato sera alle 20.45. Continuano le buone notizie per Massimiliano Allegri : Claudio Marchisio ha ...

Juventus, buone notizie PER Allegri – Gigi Buffon sta per riprendersi i guanti per tornare a difendere i pali della porta bianconera nella prossima giornata contro il Chievo. A causa dell'infortunio al polpaccio il portiere ha saltato 6 partite, durante ...

Juventus - Barzagli : 'Per il rinnovo siamo a buon punto' : TORINO - ' Abbiamo parlato un po' di giorni fa con la società, con il direttore, spero di rinnovare e penso che ci sia la voglia di continuare da parte di entrambi, ancora non c'è niente di scritto ma ...