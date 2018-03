Juve in finale di Coppa Italia

La Juventus conquista la finale di Tim Cup anche se c'è da stare poco allegri : Dopo lo 0-1 ottenuto all'andata in casa dell'Atalanta i bianconeri si ripetono bissando il risultato, decisivo il rigore trasformato da Miralem Pjanic a quindici minuti dal termine. C'è soddisfazione per la qualificazione in finale, anche se la prestazione non è stata delle migliori con gli orobici che hanno sfiorato più volte la rete del vantaggio. Per allegri quarta finale consecutiva di Coppa Italia La Juventus conferma il suo legame con la ...

Juventus-Milan - Finale Coppa Italia 2018 : quando si gioca? Data - programma - orari e tv. Partita secca all’Olimpico di Roma : Sarà Juventus-Milan la Finale della Coppa Italia 2018 di calcio si giocherà mercoledì 9 maggio, come da tradizione allo Stadio Olimpico di Roma. Si preannuncia un grande spettacolo tra due grandi del nostro calcio e un match davvero imperdibile per tutti gli appassionati che potranno gustarsi un incontro di lusso con in palio un trofeo prestigioso. Se, infatti, sulla carta i bianconeri sono favoriti, in una Partita secca tutto può accadere e la ...

Coppa Italia - il Milan manda ko la Lazio ai calci di rigore : finale contro la Juventus : Sfida affascinante ed emoziante quella tra la Lazio di Simone Inzaghi e il Milan di Gennaro Gattuso nella finale di ritorno di Coppa Italia. Dopo lo 0-0 del Meazza, infatti, le due squadre hanno replicato anche nella sfida di ritorno allo stadio Olimpico e ci sono voluti i rigori per decretare la finalista che andrà ad affrontare la Juventus il prossimo 9 maggio a Roma. La partita è stata equilibrata dal primo all'ultimo minuto con il Milan ...

Coppa Italia - Milan in finale con Juve : 23.34 Capolinea Lazio, Milan in finale con la Juve:all'Olimpico è 4-5 ai rigori (0-0) Meglio i biancocelesti nel 1°tempo.Donnarumma vola su Immobile e si oppone di piede a Milinkovic.Serbo ancora pericoloso di destro al 18'.Primo squillo dei rossoneri con Suso (Strakosha respinge) al 27'chance per Cutrone.Nel finale Immobile minaccia altre due volte Donnarumma.Nella ripresa occasioni per Calabria e Calhanoglu. Supplementari: turco ci prova su ...

