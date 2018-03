Juve | Benatia contro tutti | le scuse dei perdenti e lo sfottò a Roma ed Inter

calcioweb.eu

(Di giovedì 1 marzo 2018) Matuidi e, calciatori dellantus, sono stati protagonisti oggi di un faccia a faccia social organizzato dal club. Una sorta divistana allo spogliatoio dalla quale sono emerse però alcune cose moltoessanti. In particolaresi è espresso in maniera molto schietta prendendosi anche beffe delle avversarie in qualche occasione. Matuidi ad un certo punto dell’vista ha dichiarato “Qui ho scoperto il rigore”, ed a seguito di tale affermazioneè partito in quarta. “Questo è quello che la gente in Italia non capisce. Non si chiedono qual è il modo in cui lavoriamo alla. Io all’epoca ero a, lo so perché ero dall’altra parte. E quando vedevo lavincere: “Sì, ma lanon gioca bene. Vince sempre perché l’arbitro…”. Sono ledeiperò poi quando vedi il modo in cui si lavora, che è serio, penso ...