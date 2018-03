Jaguar I-Pace | il Suv 100% elettrico svelato via web Due motori | 400 cv e autonomia 480

Jaguar I-Pace - il Suv elettrico pronto a graffiare : ROMA - Il primo avvistamento era stato, prlomeno in forma prototipale, in occasione del Salone di Los Angeles 2016. Dopo due anni Jaguar I-Pace è finalmente pronto a debuttare sul mercato, ...

Jaguar I-Pace - inizia l'era dei SUV elettrici : Definire la Jaguar I-Pace un modello epocale per la Casa inglese e per tutto il mondo dell'automobile può sembrare esagerato, ma non lo è perché con questo SUV elettrico che condivide il primato con l'Audi e-tron anche i grandi Costruttori mettono sul mercato delle Sport Utility ...

Ecco Jaguar I-Pace - la prima vera concorrente per Tesla : Jaguar ha tolto ogni indugio presentando definitivamente I-Pace in una premiere in live streaming mondiale. L'auto verrà esposta dal 6 marzo al Salone di ginevra e sarà contestualmente ordinabile da ...

Jaguar I-Pace - Segui con noi il reveal dalle ore 19 - LIVE : attesa, è stata anticipata dalla concept e noi l'abbiamo anche già guidata, sebbene ancora camuffata. Ora, è giunto il momento di svelare, nella sua forma definitiva, la I-Pace, la prima Suv full electric della Jaguar, che farà il suo debutto in pubblico al Salone di Ginevra. In diretta. La nuova Suv conta su un powertrain elettrico con sistema di trazione integrale: per ogni asse è previsto un motore sincrono a magneti permanenti da 200 ...

Jaguar : la I-PACE pronta al debutto in diretta streaming : Jaguar, con un evento mondiale trasmesso in diretta streaming alle ore 19:00 del 1° marzo, presenterà la nuova I-PACE il suo primo veicolo interamente elettrico. Sul sito Jaguar, già migliaia...

Jaguar I-Pace - Le foto dall'alto della crossover elettrica pronta per Ginevra : La Jaguar ha diffuso l'ultimo teaser della I-Pace elettrica: la crossover sarà infatti presentata online il 1 marzo, per poi fare il suo debutto al Salone di Ginevra. Dopo le foto di un esemplare ancora camuffato, oggi possiamo osservare la vettura in versione definitiva, ma solo dall'alto, in uno scatto che la inserisce tra le cugine F-Pace ed E-Pace, in quella che sarà la futura gamma delle Suv Jaguar. Il design è un elemento chiave della ...

Jaguar I-PACE : il Suv elettrico sarà svelato il prossimo 1 Marzo [LIVE STREAMING] : Dopo l'evento in diretta streaming, ha fatto sapere Jaguar, saranno disponibili prezzi e specifiche tecniche, così come tutte le configurazioni possibili, per effettuare l'ordine della nuova I-PACE. ...

Jaguar I-PACE : ufficializzata la data e l'ora della presentazione della 100% elettrica : Mai prima d'ora sono stato così emozionato per un lancio " il mondo ci sta guardando con grande aspettativa e non vedo l'ora che tutti possano vedere cosa abbiamo realizzato con questa auto."

E-Pace - anche Jaguar ha il Suv compatto Le difficoltà lo esaltano : Lunga 4,39 metri e basata su un'evoluzione dell'architettura impiegata da Land Rover Evoque e Discovery Sport, E-Pace si presenta con vesti che, in alcuni punti, traggono ispirazione da quelle delle ...

Jaguar - ecco la piccola F-Pace : Anche per Jaguar è arrivato il momento di ampliare i propri orizzonti verso "il basso" e così, dopo aver rotto il ghiaccio con il mondo delle SUV con la F-Pace, da Coventry arriva una seconda declinazione del concetto: la nuova Jaguar E-Pace. Rispetto alla F-Pace le dimensioni sono decisamente più compatte visto che a fronte di ...

Jaguar E-Pace - un piccolo giaguaro tra i boschi della Corsica : C’è un cucciolo di giaguaro che corre libero per le strade e i sentieri della Corsica. Niente paura, però, non si tratta di una belva ma dell’ultima nata in casa Jaguar, la E-Pace. Infatti, abbiamo guidato il piccolo Suv della casa inglese sui tornanti dell’isola che, non per nulla, è spesso scelta come meta delle vacanze proprio dagli amanti della guida, su due e quattro ruote. La E-Pace si è dimostrata agile come un felino e ...

Jaguar E-Pace - eleganza in salsa 4×4 : Jaguar E-Pace, eleganza in salsa 4×4 Un modello davvero riuscito, per design, qualità dinamica e raffinatezza degli interni Continua a leggere L'articolo Jaguar E-Pace, eleganza in salsa 4×4 sembra essere il primo su NewsGo.

Jaguar I-Pace il SUV elettrico che si ricarica in 45 minuti - preordini dal 1° marzo : In ogni modo l'attesa è ormai breve e sarà possibile sintonizzarsi i n streaming per il live di debutto mondiale il 1° marzo alle 19:00, ora italiana , e sperare in un prezzo che sia abbordabile ...

Jaguar I-Pace - sfida al Polo Nord : La I-Pace, il primo veicolo Jaguar interamente elettrico, promette performance di livello assoluto sia in termini di ricarica che di prestazioni stradali. Grazie alla sua sportivita', alla fruibilita' ...