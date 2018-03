Istat | disoccupazione | in gennaio risale all' 11 | 1%

Istat - a gennaio la disoccupazione risale all'11 - 1% : MILANO - Lieve risalita per il tasso di disoccupazione a gennaio . Secondo i dati diffusi oggi dall' Istat il dato si attesta all'11 ,1%, in crescita di 0,2 punti percentuali rispetto a dicembre. Un ...

La disoccupazione torna ai livelli del 2012 - dice l' Istat : Alla fine dello scorso anno il tasso di disoccupazione è arrivato a toccare il livello più basso da agosto 2012 , stabilizzandosi al 10,8 per cento, mentre quello giovanile scende al 32,2 per cento. E' ...

Istat - a novembre cala la disoccupazione. Aumentano anche gli occupati - ma il 90 per cento è a termine : cala la disoccupazione, Aumentano gli occupati dipendenti ma, come già segnalato, in particolare quelli a termine. Nell’analisi dei dati del mese di novembre, l’Istat ha rilevato che il tasso di disoccupazione rispetto a ottobre, è sceso dello 0,1 percentuale (11,1%) e che in particolare nella fascia 15-24 anni è calato di 1,3 punti (32,7%). L’istituto rivela anche che cresce soprattutto l’occupazione dipendente (+497.000 ...