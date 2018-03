Istat | disoccupazione giovani al 31 | 5% a gennaio | minimi da 2011

Istat - disoccupazione : in gennaio risale all'11 - 1% - quella giovanile scende al minimo : 31 - 5% : La disoccupazione a gennaio risale all'11,1% , +0,2 punti percentuali rispetto a dicembre, . Lo rileva l' Istat, spiegando che il tasso non aumentava da luglio scorso. La stima delle persone in cerca ...

Lavoro - Istat : a gennaio disoccupazione sale all'11 - 1% : Roma, 1 mar. , askanews, La stima delle persone in cerca di occupazione torna a crescere a gennaio , +2,3%, +64 mila, dopo cinque mesi consecutivi di calo. L'aumento della disoccupazione interessa ...

Istat - a gennaio la disoccupazione risale all'11 - 1% : MILANO - Lieve risalita per il tasso di disoccupazione a gennaio. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat il dato si attesta all'11,1%, in crescita di 0,2 punti percentuali rispetto a dicembre. Un ...

Istat - disoccupazione : in gennaio risale all'11 - 1% : La disoccupazione a gennaio risale all'11,1% , +0,2 punti percentuali rispetto a dicembre, . Lo rileva l' Istat, spiegando che il tasso non aumentava da luglio scorso. La stima delle persone in cerca ...

Istat - la disoccupazione scende al 10 - 8% : ai minimi dal 2012 : Roma, 31 gennaio 2018 - Il tasso di disoccupazione a dicembre - secondo i dati provvisori dell'Istat - scende al 10,8% , -0,1 punti percentuali rispetto a novembre, . Si tratta del livello più basso ...

Istat : a dicembre disoccupazione al 10 - 8% - mai così bassa dal 2012 - : Secondo l'Istituto nazionale di statistica i cittadini senza un lavoro sono 2 milioni e 791 mila e, nonostante una chiusura negativa rispetto al mese di novembre , -0,1%, , il 2017 è terminato con un ...

La disoccupazione torna ai livelli del 2012 - dice l'Istat : Alla fine dello scorso anno il tasso di disoccupazione è arrivato a toccare il livello più basso da agosto 2012, stabilizzandosi al 10,8 per cento, mentre quello giovanile scende al 32,2 per cento. E' ...

Istat - giù disoccupazione - anche giovani : ANSA, - ROMA, 31 GEN - Il tasso di disoccupazione a dicembre scende al 10,8% , -0,1 punti percentuali rispetto a novembre, . Lo comunica l'Istat, nei dati provvisori. Si tratta del livello più basso ...

Cala la disoccupazione - ma anche l'occupazione. A dicembre per l'Istat crescono gli inattivi : Cala la disoccupazione, ma anche l'occupazione nel mese di dicembre 2017. Lo rende noto l'Istat diffondendo i dati relativi all'ultimo mese dello scorso anno.Dopo la crescita di novembre, a dicembre 2017 la stima degli occupati diminuisce dello 0,3% (-66 mila), tornando al livello di ottobre. Il tasso di occupazione scende al 58,0% (-0,2 punti percentuali). Il calo dell'occupazione nell'ultimo mese interessa entrambe le componenti di genere e ...

Istat - a novembre cala la disoccupazione. Aumentano anche gli occupati - ma il 90 per cento è a termine : cala la disoccupazione, Aumentano gli occupati dipendenti ma, come già segnalato, in particolare quelli a termine. Nell’analisi dei dati del mese di novembre, l’Istat ha rilevato che il tasso di disoccupazione rispetto a ottobre, è sceso dello 0,1 percentuale (11,1%) e che in particolare nella fascia 15-24 anni è calato di 1,3 punti (32,7%). L’istituto rivela anche che cresce soprattutto l’occupazione dipendente (+497.000 ...

Istat : a novembre disoccupazione giovanile cala al 32 - 7% : Roma – L’Istituto nazionale di statistica (Istat) ha diffuso i dati provvisori del mese di novembre in base al tasso di disoccupazione giovanile. A novembre... L'articolo Istat: a novembre disoccupazione giovanile cala al 32,7% su Roma Daily News.

Istat - tasso disoccupazione giovani cala al 32 - 7% : Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni a novembre scende al 32,7% in calo di 1,3 punti rispetto a ottobre. Lo rileva l'Istat spiegando che rispetto a novembre 2016 si registra un ...

Lavoro - Istat : a novembre disoccupazione all'11% - ai minimi dal 2012 : Roma, 9 gen. (askanews) Cala la disoccupazione in Italia. A novembre, secondo le stime preliminari dell'Istat, il tasso di disoccupazione è sceso all'11%, (-0,1 punti percentuali rispetto a ottobre): ...

Istat : Boom degli occupati in Italia - sono più di 23 milioni. Disoccupazione in calo - è ai minimi dal 2012 : A novembre 2017 gli occupati in Italia erano 23.183.000, con un aumento di 65.000 unità su ottobre e di 345.000 su novembre 2016. Lo rileva l'Istat spiegando che si tratta del livello più alto dall'inizio delle serie storiche (1977).Il tasso di occupazione 15-64 anni è salito al 58,4% con un aumento di 0,2 punti percentuali su ottobre e di 0,9 punti su novembre 2016. Il tasso di occupazione che tiene conto degli effetti ...