Inter? “Non ho firmato” | Lautaro Martinez alimenta dubbi sul futuro

Nicola Panico Intervista Gossipetv : “Non andrò a corteggiare Sara a Uomini e Donne. Lorenzo Riccardi? Mi meraviglio della mia ex” : Nicola Panico intervista Gossipetv: il calciatore di Temptation Island non andrà a corteggiare Sara Affi Fella a Uomini e Donne Nicola Panico andrà a corteggiare Sara Affi Fella a Uomini e Donne? Un messaggio dell’ex protagonista di Temptation Island ha creato scalpore e confusione tra i telespettatori del programma Mediaset. In molti hanno attaccato il […] L'articolo Nicola Panico intervista Gossipetv: “Non andrò a corteggiare ...

“Non lo toccate - date l’allarme”. Paura per il principe Harry e la sua Meghan. Un pacchetto misterioso indirizzato ai futuri sposini genera il panico. L’Intervento della sicurezza - l’apprensione dei tanti fan della famiglia reale. Tutti gli aggiornamenti sull’accaduto : Un pacchetto misterioso indirizzato al principe Harry e alla sua fidanzata Meghan, prossima all’ingresso ufficiale nelle schiere della famiglia reale con un matrimonio ormai fissato per il 19 maggio e attesissimo dalla popolazione britannica. E che ha fatto subito scattare l’allarme per il suo contenuto, con la Paura che una volta giunto ai destinatari avrebbe potuto mettere seriamente a repentaglio la sua salute. Arrivata a ...

Francesco Monte Intervistato a Chi : “Non chiedo scusa a Eva Henger e non torno all’Isola dei Famosi” : Francesco Monte intervistato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini mette dei punti fermi su tutta la vicenda che lo ha coinvolto all’Isola dei Famosi 2018. Le dichiarazioni di Francesco Monte al magazine Chi Francesco Monte ex tronista di Uomini e Donne ed ex naufrago puntualizza la sua situazione in merito alle accuse della Henger sul “canna –gate”: L’Isola e i suoi teatrini per me sono un capitolo chiuso. Per fare share si è disposti a ...

“Non puoi farlo!”. Uomini e Donne - Maria De Filippi costretta a Intervenire. Il ‘fattaccio’ avviene dietro le quinte e la conduttrice - esasperata dall’atteggiamento di Tina Cipollari - non resta più a guardare : la sgrida davanti a tutti : Uomini e Donne, c’è voluto l’intervento di Maria De Filippi per ‘frenare’ Tina Cipollari, la storica opinionista che, specie al trono over, spesso perde le staffe. Con Gemma Galgani, certo. Le due non sono mai andate d’accordo, è apparso chiaro a tutti sin dalle prime puntate, ma questa volta la padrona di casa si è vista costretta a rimproverare Tina. Che già nelle settimane scorse era arrivata allo ...

Intercettazioni - Berlusconi minaccia un nuovo bavaglio : “Non devono mai essere rese pubbliche - pene per chi lo fa” : Separazione delle carriere dei magistrati, riforma, anzi nuova disciplina delle Intercettazioni con relativo bavaglio, processi più brevi e nuova legge sulla legittima difesa. Silvio Berlusconi rispolvera, davanti alla platea di Coldiretti, i suoi cavalli di battaglia degli anni passati sulla giustzia aggiungendo anche qualche piccola novità, ma facendo capire chiaro e tondo che con lui al governo le Intercettazioni saranno, di fatto, bandite e ...

La Confessione - Gomez Intervista Bertinotti : “Craxi era un ladro?”. “Non lo so - non ho titolo per dirlo” : Non solo la mancata fiducia che fece cadere il governo Prodi, le frequentazioni, troppo assidue, dei salotti romani, il giudizio sulla persona e sull’operato di Matteo Renzi e del sindacato, ma anche la questione del vitalizio, la partecipazione, convinta, ai Meeting di Comunione e Liberazione. La Confessione torna – a partire da lunedì 12 febbraio in esclusiva sul sito e sulla app di Loft – con un faccia a faccia tra Peter Gomez e ...

“Non ce la faccio”. Passano le immagini e Pippo Baudo scoppia in lacrime. Succede tutto durante l’Intervista di Maurizio Costanzo che prima incalza il conduttore poi - insieme a lui - si lascia andare : “Era il 1958 quando mio padre comprò la televisione” ricorda Baudo. “Avevo 22 anni. Quell’anno Sanremo lo vinse Domenico Modugno con Volare. Mi colpì molto e pensai: ‘Devo per forza riuscire ad entrare in quella scatoletta”. Inizia così l’intervista di Maurizio Costanzo, andata in onda ieri su Rete 4 , a Pippo Baaudo. Momenti di grande commozione quando Costanzo ha mostrato all’amico le immagini ...

Pippo Baudo a L’Intervista : “Non sento più Katia Ricciarelli”. E sulla lite con Bruno Vespa… : Pippo Baudo è ospite de L’intervista di Maurizio Costanzo, in onda giovedì 2 febbraio in seconda serata su Canale 5. Ecco alcune sue dichiarazioni in anteprima. Pippo Baudo: “Sanremo? Nel 1987 l’Italia si fermava…” COSTANZO: “Devi ricordare anche che nel 1987 la finale di un tuo Festival ha superato i 17 milioni di telespettatori…”. Baudo: “Sì, […] L'articolo Pippo Baudo a L’intervista: ...

Omicidio Pamela Mastropietro - fermi e Interrogatori. Sospettato si difende : “Non l’ho uccisa” : Omicidio Pamela Mastropietro, fermi e interrogatori. Sospettato si difende: “Non l’ho uccisa” Alcune persone sono in stato di fermo a Macerata per l’Omicidio della 18enne romana Pamela Mastropietro, uccisa, fatta a pezzi e nascosta in due trolley abbandonati nelle campagne di Pollenza. La ragazza, ospite da alcune settimane in un comunità di recupero, era scomparsa […] L'articolo Omicidio Pamela Mastropietro, fermi e interrogatori. ...

Consip - Scafarto : “Non ho taroccato l’informativa su Tiziano Renzi. Ma chi lo avvertì che era Intercettato?” : “Non ho taroccato nessuna informativa su Tiziano Renzi. Ma chi lo avvertì che aveva il telefono sotto controllo?”. È la domanda posta dal maggiore Gianpaolo Scafarto ai cronisti che gli chiedevano un commento alla fine dell’interrogatorio di garanzia legato al provvedimento di interdittiva con il quale è stato sospeso dal servizio per un anno. “In questa vicenda restano ancora tante domande”, dice il carabiniere che ...

Ginnastica - caso abusi sessuali. Federazione Internazionale : “Non tolleriamo violenze. Sono donne coraggiose : uniti come una famiglia” : Morinari Watanabe, Presidente della Federazione Internazionale di Ginnastica, ha redatto un comunicato in merito al caso abusi e violenze sessuali esploso negli USA e che ha portato alla condanna del dottor Larry Nassar a una pena tra i 40 e i 175 anni di reclusione. Queste le parole del numero 1 della Polvere di Magnesio: “Sono stato profondamente sotto shock e rattristato dalle testimonianze che molte atlete hanno condiviso durante ...

Lidia Macchi/ Interrogatorio Stefano Binda : “non sono un assassino e non ho scritto io quella lettera” : Lidia Macchi, Stefano Binda commenta i nuovi risultati: “Dimostrano la mia innocenza”. Oggi nuova udienza sull'omicidio, pm chiede nuovo esame Dna. "Non sono un assassino!"(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 17:30:00 GMT)

Latte in polvere contaminato da salmonella - il Codacons : “Non ci fidiamo del Ministero - Intervenga l’Ue” : “Le rassicurazioni del Ministero della salute circa il fatto che in Italia non sia stato commercializzato Latte in polvere contaminato da salmonella non ci convincono, e le dichiarazioni del dicastero ci appaiono del tutto inaffidabili”. Lo afferma il Codacons in merito allo scandalo Lactalis e alla nota diramata dal Ministero della salute secondo cui non vi sarebbero lotti incriminati spediti verso il nostro Paese. “Gia’ ...

Finale Emilia - senatore dem “si Interessò” per evitare lo scioglimento per mafia. E lo rivendica : “Non potevo non farlo” : “Non potevo disinteressarmi, nella mia doppia veste di parlamentare e componente della Commissione Antimafia, di quanto stava accadendo a Finale Emilia ad un sindaco e a una giunta sostenuti dal Partito Democratico. Sarebbe stato curioso il contrario”. Risponde così il senatore Stefano Vaccari alla notizia, diffusa dalla Gazzetta di Modena, che tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 si spese in prima persona per aiutare il sindaco Fernando ...