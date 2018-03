Inter | Icardi e Lautaro Martinez | amici o nemici?

Icardi e l'Inter - ritrovarsi o dirsi addio. Maurito si gioca la stagione e il Mondiale : Fratello Sole e Sorella Luna non splendono più. Ovvero Fratel Icardi e Sora Inter hanno perso il bello dello stare insieme, del coinvolgere il destino dell'uno nello splendore dell'altro. La domanda vien spontanea: meglio divorziare? Serve fratel Icardi all'Inter? E l'Inter serve a fratel Icardi? Fratel perché in un impeto da capitano a cuore aperto, Maurito si è complimentato con i fratelli per la scarna vittoria sul ...

ICARDI-MARTINEZ - DERBY PER ARGENTINA E Inter/ El Toro potrebbe soffiargli il posto per Russia 2018 : Nazionale ARGENTINA, Icardi, il numero 9 nerazzurro a rischio Mondiale: Lautaro Martinez favorito. Il capitano dell’INTER potrebbe essere lasciato a casa in vista del campionato di calcio(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 14:41:00 GMT)

Inter - Icardi-Wanda Nara : 'Critiche? Ti vogliono diverso' : 'È stato importante - scrive - prendermi una pausa dal mondo dei social media. Grazie del supporto che mi avete dato durante questa pausa. Bello essere tornato'.

Argentina e Inter : da Icardi a Martinez - sorpasso in corsa dell'erede di Maurito : Il Toro trascina il Racing in Libertadores sotto gli occhi di Sampaoli: il futuro attaccante dell'Inter in vantaggio per i Mondiali

Milan-Inter - gli eroi del 'Triplete' caricano i nerazzurri : 'Si può vincere anche in 9 - Icardi sarà decisivo' : Tocca a Cordoba e Pandev "L'Inter deve ritrovare se stessa - racconta Cordoba sempre in esclusiva alla Gazzetta dello Sport - la qualità nei primi mesi di campionato si è vista. Allora c'erano fame, ...

Inter - Icardi/ Titolare col Milan ma Sampaoli non lo vuole portare ai Mondiali : Inter, Icardi Titolare col Milan ma Sampaoli non lo vuole portare ai Mondiali. Il capitano nerazzurro potrebbe non essere convocato dalla nazionale argentina(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 10:20:00 GMT)

Inter - riecco Icardi : il Milan per tornare a segnare e allontanare le 'chiacchiere' : Un mese di stop , un mese senza gol , un mese di chiacchiere : reti e rumors, esultanze e mercato, tutto il mondo, calcistico, di Mauro Icardi . Partiamo dal gol: la sua assenza ha abbassato la media ...

Inter - il punto sul difficile rinnovo di Icardi : Dopo le dichiarazioni di Wanda Nara cala il gelo sul rinnovo del capitano, ma la trattativa riprenderà Inter, che fatica col Benevento - Le pagelle dei nerazzurri

Raul : "Icardi al Real? Grande attaccante e molti club Interessati" : 'Icardi al Real? E' un Grande attaccante, che può andare in grandi squadre. Già gioca comunque in una Grande squadra ma chiaramente se prosegue con questo rendimento molti grandi club possono essere ...

Inter - Raul : 'Icardi al Real? È in una big - ma se continua così...' : Intervistato da RMC Sport , l'ex attaccante del Real Madrid, Raul Gonzalez Blanco, ha parlato di Mauro Icardi e della possibilità che l'anno prossimo l'attaccante argentino possa vestire la maglia del Real Madrid: 'E' un ...

Inter - Icardi e i 4 numeri per il Lotto : Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come per la cabala potrebbero essere determinanti 4 numeri. 'Cento, 58, 9 e 4 da giocare , se esistesse, sulla ruota di Rosario. Che non è ...

Inter - Facchetti rimprovera Wanda Nara : “sta inguaiando Icardi” : Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, ha voluto mandare un messaggio da Interista a Wanda Nara, la compagna del capitano dell’Inter Icardi. Parlando alla Domenica sportiva, Facchetti ha un po’ bacchettato la compagna ed agente di Maurito: “Cara Wanda, abbiamo letto il post su Instagram che parla delle porcherie messe in giro sui social. Ha fatto bene a tutelare te stessa e i tuoi figli. In qualità di mamma e moglie di Mauro. ...

Inter - ecco il ruolo di Raiola per Icardi : Secondo Rai Sport , Mino Raiola non sarà il nuovo agente di Mauro Icardi ma sta agendo da Intermediario. Mino infatti segue la possibile offerta del Manchester United per il centravanti dell'Inter, ma servono 110 ...

WANDA NARA/ La moglie di Icardi si sfoga sui social - Interviene Spalletti : “Queste per voi sono notizie?” : WANDA NARA: la moglie di Icardi mette a tacere i gossip hot sullo spogliatoio dell'Inter nati dopo la scomparsa dei like di Brozovic e Perisic. Lo sfogo sui social suona come una minaccia..(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 17:24:00 GMT)