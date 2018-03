Inter | Cancelo | ' Siamo una grande squadra | ma sentiamo un po' d' ansia I derby si vincono'

Cancelo : 'Deluso quando non giocavo - ansia ma nel derby sarà grande Inter' : Joao Cancelo ha fame di vittoria nel derby. Il terzino portoghese dell'Inter ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in vista del posticipo di domenica sera a San Siro contro il Milan: 'Non si tratta di egoismo, ma nessun calciatore è contento quando non gioca. Non ero deluso perché non giocavo, ero deluso con ...

Calciomercato Inter - “Operazione incrociata” : deciso il futuro di Kondogbia e Cancelo : Calciomercato Inter – In estate Inter e Valencia hanno portato a termine uno scambio di prestiti con il trasferimento di Geoffrey Kondogbia in Spagna e Joao Cancelo che invece ha fatto il percorso inverso. Il centrocampista francese si è subito integrato in Liga a differenza di quanto accaduto nel campionato italiano. Ottimo anche il feeling con il tecnico Marcelino che ha riposto fiducia nell’ex Monaco. Diverso invece il percorso di ...

Calciomercato Inter - il dg del Valencia svela : “Ecco il futuro di Kondogbia e Cancelo” : Calciomercato Inter – In estate Inter e Valencia hanno portato a termine una sorta di scambio con Kondogbia trasferitosi in Spagna e Cancelo che ha fatto il percorso inverso. Per entrambi la formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Intervenuto ai microfoni di ‘EFE’, il dg del Valencia, Mateu Alemany, ha fatto un punto sul futuro dei due giocatori: “Kondogbia? Abbiamo tempo fino al 31 di maggio per far valere la ...

Inter - Cancelo fuori per motivi disciplinari : MILANO - Da questa mattina Luciano Spalletti inizierà a preparare la delicatissima sfida di domenica con il Bologna. Come anticipato il tecnico sta pensando di cambiare sistema di gioco dopo i ...

Inter - Cancelo out contro il Crotone? Non è stata una scelta tecnica : L’Inter sta attraversando un momento veramente negativo, la squadra di Luciano Spalletti è reduce dall’ennesimo pareggio contro il Crotone, dal sogno scudetto adesso anche la qualificazione in Champions League è a serio rischio. Nell’ultimo match ha fatto molto discutere l’esclusione dall’11 titolare dell’esterno Cancelo, al suo posto ha giocato D’Ambrosio. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ ...

Inter - Joao Cancelo : 'Troppo tempo senza vincere. Riprendiamo la Lazio! Sul ruolo...' : Sky Sport : 'Credo che oggi Interessi solo la vittoria. Dobbiamo rimanere uniti e cercare i tre punti. Il calo non credo sia una questione psicologica o fisica. Semplicemente il calcio è così: a ...

Calciomercato Inter/ News - Marcelino si arrende : Cancelo non torna a gennaio (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: l’allenatore del Valencia, Marcelino, ha parlato del futuro del terzino nerazzurro Cancelo(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 15:27:00 GMT)

Inter - Cancelo ora vuole restare : Dopo i mal di pancia autunnali legati al poco utilizzo, Joao Cancelo ora si sente al 100% inserito nel progetto tecnico dell'Inter e si è, di fatto, tolto dal mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport il laterale portoghese che aveva chiesto al suo agente Jorge Mendes di lavorare ad un ritorno al Valencia ora è convinto di poter dire la sua e provare l'Inter a riscattarlo a fine stagione.

Inter - il Valencia spinge per riavere Cancelo : l’agente in pressing per liberarlo : Inter, il Valencia spinge per riavere Cancelo: l’agente in pressing per liberarlo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, IL Valencia spinge PER riavere Cancelo – L’Inter spera di chiudere il mercato di gennaio con gli innesti richiesti dal tecnico Luciano Spalletti. Non solo arrivi, ma anche partenze: in diversi hanno infatti chiesto la ...

Calciomercato Inter/ News - Cancelo vuole andarsene - i nerazzurri lo blindano (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: il terzino destro del club meneghino, Cancelo, vorrebbe fare ritorno a Valencia ma la dirigenza rifiuta(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 15:49:00 GMT)

CALCIOMERCATO Inter/ News - Joao Cancelo pronto a tornare a Valencia? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al club di Luciano Spalletti: i nerazzurri non sono INTERessati solo a Matteo Politano del Sassuolo, ma cercano con insistenza anche Alfred Duncan.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 16:17:00 GMT)

CALCIOMERCATO Inter/ News - ora Spalletti blinda Cancelo (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: Bryan Cristante potrebbe arrivare in nerazzurro con la stessa formula applicata un anno fa per Gagliardini.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:53:00 GMT)

Inter - assalto a Cristante : out Joao Mario. Cancelo resta in nerazzurro : Inter, assalto a Cristante: out Joao Mario. Cancelo resta in nerazzurro Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, assalto A Cristante- Dopo un periodo leggermente complicato, prende corpo il mercato dell’Inter in vista del mese di gennaio. Nessun grande colpo in arrivo, ma la società nerazzurra cercherà di limare alcuni aspetti in vista della seconda ...

Inter : sale Ramires - idea Cristante. Cancelo resta e Deulofeu spinge mentre J. Mario se ne va. Brozovic in forse : Per finanziare il mercato in entrata servono uscite per permettere l'autofinanziamento voluto da Suning