Intelligenza e stupidità a confronto | tu da che parte stai?

(Di giovedì 1 marzo 2018) Dall’ormai ortodossa idea dell’legata a fattori ereditari, si è passati a considerarla un’abilità legata molto di più alla flessibilità e alla creatività; si è anche abbandonata il concetto di un'unicae si è passati a credere che ne esistano ben 7! Ma cos’è esattamente? Beh sicuramente è una facoltà che implica la capacità di adattarsi e innovarsi: abilità che sono direttamente influenzate dalla plasticità del cervello; sottolineato ciò, l’è direttamente relazionata ad altre abilità: è capacita nel risolvere problemi, è ragionamento, ma anche memoria, competenza linguistica e introspezione. Se per l’è così facile trovare una definizione, (caso strano) non altrettanto altrettanto facile per la sua antagonista numero uno: la. Il concetto, infatti, sembra sfuggire da ogni concezione teorica, perché non si tratta esattamente del ...