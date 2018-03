tuttoandroid

: Intelligent Scan di Samsung Galaxy S9 è più veloce ma non più sicuro - webaholic_eu : Intelligent Scan di Samsung Galaxy S9 è più veloce ma non più sicuro - giolongoo : RT @teeechblog: Galaxy S9: lo sblocco con il sistema Intelligent Scan è più rapido ma non più sicuro - teeechblog : Galaxy S9: lo sblocco con il sistema Intelligent Scan è più rapido ma non più sicuro -

(Di giovedì 1 marzo 2018) Secondo quanto rilevato da alcuni ricercatori esperti nel campo della sicurezza,, il nuovo sistema di autenticazione adottato daa bordo diS9 eS9 Plus, sarebbe piùma non piùrispetto ai metodi di sblocco presenti sui flagship della precedente generazione. L'articolodiS9 è piùma non piùè stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.