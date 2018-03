Intel | come funzionano 5G | auto autonome e smart city La rivoluzione comincia in strada

Asus Zenfone 5Z : Intelligente e con “notch” - come iPhone X : A sei mesi di distanza dal lancio di Asus Zenfone 4, l’azienda di Taiwan sfrutta il Mobile World Congress per presentare i nuovi Asus Zenfone 5 e 5Z e provare ad accorciare il distacco dai concorrenti, annunciando tante, tantissime novità. Innanzitutto il display a tutto schermo: dopo l’arrivo di iPhone X, tutte le grandi aziende si sono mosse in questo senso abbattendo cornici e bordi intorno al display – Asus ha raggiunto un ...

Napoli - corruzione per smaltire i rifiuti. De Luca : “Sceneggiature impensabili - come grandi operazioni di Intelligence” : “Abbiamo assistito a sceneggiature impensabili, con camorristi assoldati per fare grandi operazioni di intelligence. Mi ricorda il clima di due anni e mezzo fa quando, alla vigilia della campagna elettorale per le Regionali, venne fuori la lista degli impresentabili, nella quale io avevo un ruolo d’onore tra malfattori e delinquenti”. Così il presidente della Campania Vincenzo De Luca in merito all’inchiesta sui rifiuti ...

Recruiting : come l'Intelligenza artificiale sta cambiando le cose : I computer intervengono in modi sempre più smart nel processo di ricerca e valutazione dei candidati

Giocattoli Intelligenti - ecco come evitare rischi per la privacy : Il vademecum del Garante diffuso alla vigilia della Giornata europea della protezione dei dati personali, il 30 gennaio

Sundar Pichai : l’Intelligenza artificiale rivoluzionerà il mondo come il fuoco e l’elettricità : Sundar Pichai, CEO di Google, in occasione di una recente intervista si è soffermato sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale, definendo questa nuova tecnologia una delle cose più importanti a cui al momento sta lavorando l'umanità. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole. L'articolo Sundar Pichai: l’intelligenza artificiale rivoluzionerà il mondo come il fuoco e l’elettricità è stato pubblicato per la prima volta ...

Come saranno le città Intelligenti del futuro secondo Bosch : Il pianeta sta diventando sempre più urbanizzato: entro il 2025, 34 città del mondo avranno una popolazione di oltre 10 milioni di persone. Venticinque anni più tardi, due terzi della popolazione mondiale vivrà in queste megalopoli con un conseguente aumento della pressione sulle infrastrutture, sull’ambiente e sulla qualità di vita: incidendo sull’aria che respiriamo, sul tempo che sprechiamo nel traffico, sull’energia che consumiamo e sulla ...

Chip sotto attacco : ?come cambia la geografia mondiale del silicio. Samsung supera Intel : La doppia vulnerabilità scoperta nei microprocessori, i cervelli elettronici dei computer, in questi giorni alza anche il velo su una geografia conosciuta soprattutto dagli addetti ai lavori. È il mondo delle CPU, molto più ampio e variegato di quanto non si potrebbe sospettare...

AI Generated Content - ovvero : come cambia la creatività con l'Intelligenza artificiale : Maggiore la prima, maggiore la seconda: Scott Magids, Alan Zorfas e Daniel Leemon parlano da alcuni anni ( su Harvard Business Review , per esempio ) di una nuova scienza delle emozioni . LEGGI ...

Sistema solare come nostro trovato grazie all’Intelligenza artificiale : Finalmente ci siamo, la sensazionale notizia è arrivata, abbiamo trovato un Sistema solare gemello al nostro. È formato da otto pianeti che ruotano intorno alla stella Kepler-90, distante... L'articolo Sistema solare come nostro trovato grazie all’intelligenza artificiale su Roma Daily News.