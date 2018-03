Inseguimento a squadre femminile | le azzurre sfidano il Canada per il bronzo

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Italia in lotta per le medaglie nell’ Inseguimento a squadre - Kirsten Wild regina dello scratch - nona Rachele Barbieri. Tutti i podi e risultati : La prima giornata di gare ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn ha visto l’ Italia protagonista negli inseguimenti a squadre , dove domani gli azzurri si giocheranno il podi o, mentre l’Olanda ha già conquistato due ori e un argento. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati e le medaglie assegnate oggi. Partiamo dagli inseguimenti a squadre , dove al maschile l’ Italia lotterà per il bronzo con la Germania. Il quartetto azzurro formato da ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : il Freccia Azzurra risponde presente! Il quartetto dell’Italia secondo nelle qualificazioni dell’ Inseguimento a squadre : Una grandiosa Italia incanta ai Mondiali 2018 di Ciclismo su pista incominciati oggi ad Apeldoorn (Paesi Bassi). Dopo il quartetto femminile, anche l’inseguimento maschile si qualifica agevolmente alle semifinali. Gli azzurri chiudono in seconda posizione con il tempo di 3:56.406 e si garantiscono la possibilità di lottare per le medaglie. La nostra formazione ha concluso la propria fatica a sette decimi dalla Gran Bretagna (3:55.714) e ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2018 : eccellente quarta Letizia Paternoster nell’omnium - podio per l’Inseguimento a squadre : Nella giornata odierna si sono svolte le gare valide per la quinta ed ultima tappa di Coppa del Mondo 2017-2018 di Ciclismo su pista. Andiamo a vedere i risultati della seconda giornata dal velodromo di Minsk, in Bielorussia. Secondo podio in due giorni per l’Italia: dopo la seconda piazza di Maria Giulia Confalonieri nella corsa a punti di ieri, arriva la piazza d’onore per il quartetto femminile di inseguimento a squadre. Le ...