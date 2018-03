Il videogame di Attack on Titan 2 mostra un nuovo trailer su Eren e Levi

optimaitalia

: Il videogame di #AttackonTitan2 mostra un nuovo trailer su #Eren e #Levi - OptiMagazine : Il videogame di #AttackonTitan2 mostra un nuovo trailer su #Eren e #Levi - gamesnmoreit : Attack on Titan 2 – Rilasciato un video di gameplay con protagoniste le doppiatrici di Mikasa e Armin - Murogiapponese : TecnoAndroid Ecco i migliori videogame 2018 attesi per tutte le piattaforme TecnoAndroid Uno dei manga, poi anime d… -

(Di giovedì 1 marzo 2018)on2, il videogioco ufficiale targato Koei Tecmo ispirato all'anime de L'Attacco dei Giganti, uscirà nel corso del mese di marzo per PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Playstation Vita (anche se quest'ultima versione, per adesso, è relegata solo al mercato giapponese). Dal web è emerso, in queste ore, unincentrato suJaeger eAckermann, rispettivamente protagonista indiscusso dell'opera e uno dei personaggi principali - che, peraltro, proprio nella terza stagione dell'anime in arrivo a luglio 2018 avrà un ruolo prominente.Il video, seppur di breve durata, ci permette di dare uno sguardo ai due protagonisti dion2, appunto. Vediamo, nella clip, alcune sezioni di dialogo che coinvolgono i due personaggi con gli altri comprimari della storia, seguite da alcune sezioni di corposo ...