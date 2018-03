Il retroscena Dopo una raffica di No | ecco i 17 più 1 del governo 5 Stelle Tre donne a

“Fermi - loro due non possono partire”. Isola - la decisione della produzione. Sembrava tutto pronto per l’arrivo dei due supervip per rimpinguare il cast dopo i tanti ritiri. All’ultimo - però - è stato bloccato tutto : ecco il retroscena : Inutile nascondere il fatto che sarebbe necessario andare a rimpinguare il cast dell’Isola. Ad affrontare l’argomento è il settimanale Chi che conferma la notizia di due nuovi possibili ingressi. L’indiscrezione era circolata la settimana scorsa visto il gran numero di ritiri. Altri due naufraghi avrebbero raggiunto presto Cayos Cochinos. Nel corso della quinta puntata, però, in Honduras non è arrivato alcun nuovo naufrago, in ...

[Il retroscena] Il centrodestra arriverà primo ma non avrà i numeri per governare. Ecco cosa succederà il giorno dopo le elezioni : Dove lui aveva sempre messo Giulio Tremonti, oggi il fondatore del centrodestra dice di volere un tecnico: "Per fare il ministro dell'Economia serve una persona che conosca a fondo la realtà del ...

Ermal Meta e Moro dopo Sanremo : il gesto di Carlo Conti e altri retroscena : Ermal Meta e Fabrizio Moro si svelano dopo la vittoria a Sanremo 2018: primi messaggi e altri retroscena Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno rilasciato una breve intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. I due vincitori di Sanremo 2018 hanno infatti rivelato alcuni particolari dettagli del dopo vittoria. Non appena hanno scoperto di aver […] L'articolo Ermal Meta e Moro dopo Sanremo: il gesto di Carlo Conti e altri retroscena proviene ...

Simone Inzaghi - il retroscena : dopo Lazio-Genoa - quasi rissa con Felipe Anderson : Brutta partita e dopogara peggiore per Simone Inzaghi . dopo l'inattesa sconfitta della sua Lazio all'Olimpico contro il Genoa , secondo Sport Mediaset l'allenatore biancoceleste sarebbe stato protagonista di un durissimo faccia a faccia con un suo giocatore, il brasiliano Felipe Anderson . I due avrebbero addirittura sfiorato la rissa.

“Elisabetta Gregoraci e il nuovo uomo… Cosa succede”. Il retroscena. Dopo la paparazzata bomba di qualche giorno fa con l’imprenditore (sì - un altro) - silenzio tombale da parte di Eli. Ma ora chi ‘sa’ - vuota il sacco : È ufficialmente finita tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, anche se la voce si era sparsa a macchia d’olio sotto Natale. La separazione è stata consensuale e secondo il settimanale nuovo, che qualche giorno fa ha pubblicato alcune indiscrezioni, a scatenare tutto sarebbero stati dei messaggini sul telefono di Briatore scoperti dalla moglie. “L’idillio – ha fatto sapere la rivista – è arrivato al capolinea, come ...

[Il retroscena] L'ex tronista sbianchettata - il giallo dell'ex ministra e altri disastri. La rivolta dopo le candidature del centrodestra : Matteo Salvini corre in cinque collegi, il massimo consentito dalla legge. Giorgia Meloni idem. I forzisti, senza il loro leader in campo, hanno fatto meno ricorso alle pluricandidature. Nonostante ...

Bentancur svela un retroscena su Buffon : “Tremendo vederlo dopo Italia-Svezia…” : Intervistato dal portale uruguaiano Ovacion, Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, ha parlato della mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di Russia 2018 raccontando in particolare un retroscena su Buffon: “Gli italiani l’hanno presa davvero male, è stato tremendo vedere la faccia di Buffon, stava male fisicamente”. “Con Cuadrado e gli argentini invece abbiamo parlato di come potrà essere il ...

Torino - il retroscena su Mihajlovic : ecco cosa ha detto il tecnico ai familiari subito dopo l’esonero : Mihajlovic non si aspettava l’esonero, ribaltone nelle ultime ore in casa Torino con il presidente Cairo che ha optato per l’allontanamento del tecnico serbo e l’arrivo di Walter Mazzarri che ha firmato il contratto fino al 2020 ed avrà il compito di risollevare la squadra granata e provare a riportarla in zona Europa. ecco le parole ai familiari dopo l’esonero da parte di Mihajlovic come riporta ‘La ...

Clamoroso Torino - tensione altissima : il retroscena Dopo il pareggio contro la Spal : Il Torino sta disputando una stagione ben al di sotto delle aspettative, la squadra è reduce dal deludente pareggio sul campo della Spal, il doppio vantaggio non è servito a conquistare i tre punti. Ma in generale può essere considerato deludente tutto il percorso fino al momento, dopo una campagna acquisti importante in estate ed il sacrificio del presidente Cairo con la mancata cessione di Belotti era normale aspettarsi di più ed il numero uno ...