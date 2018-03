Il pil in crescita e le indagini sulle criptovalute Le notizie del giorno | in breve

Conti pubblici - crescita a +1 - 5% come da previsioni. La ripresa fa calare di mezzo punto il debito/pil : Il Prodotto interno lordo in salita dell’1,5%, come da previsioni del governo. E, proprio per effetto della crescita più alta dal 2010, il debito pubblico che cala al 131,5% del pil contro il 132% di fine 2016. Per lo stesso motivo la pressione fiscale – calcolata come rapporto tra le imposte e i contributi e il pil – si riduce al 42,4% contro il 42,7% dell’anno prima. L’Istat, a tre giorni dalle elezioni, ha ...

La crescita del pil si attesta all'1 - 5% nel 2017. Massimo dal 2010 : L'economia italiana cresce, registrando nel 2017 un aumento dell'1,5%, livello che non si vedeva dal 2010. In particolare nel 2017 il PIL ai prezzi di mercato è stato pari a 1.716.238 milioni di euro

pil : Istat - crescita 1 - 5% in 2017 - top da 2010 : I dati Istat "non dipingono un Paese che ha risolto i propri problemi ma un'economia che migliora e può produrre una società che migliora. E' questo l'obiettivo per i prossimi anni: non andare fuori ...

La crescita del pil si attesta all'1 - 5% nel 2017. Massimo dal 2010 : ... PIL +1,5 , massimi dal 2010, , deficit in calo all'1,9%, debito in calo al 131,5% e tasso di occupazione al 51,8% , ai massimi dal 2008, ", così il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan , ha ...

Spagna : pil 4T in crescita +0 - 7% t/t - +3 - 1% a/a : Continua a crescere l'economia spagnola nel quarto trimestre. Il Pil è cresciuto dello 0,7% rispetto al trimestre precedente, in linea alla precedente stima ma in calo dal trimestre precedente , +0,8%, . Rispetto allo ...

Cina : economisti prevedono tasso di crescita pil sopra il 6 - 5 per cento : Pechino, 28 feb 07:55 - , Agenzia Nova, - L'economia cinese manterrà un tasso di crescita sostenuto, superiore al 6,5 per cento, nell'arco dei prossimi due anni, con il deleveraging e la prevenzione dei rischi fiscali come principali priorità ...

Argentina : ministro economia - nel 2018 crescita del pil oltre il 3 per cento : Buenos Aires, 19 feb 18:39 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'economia, Nicolas Dujovne, ha affermato oggi che quest'anno l'Argentina "crescerà al di sopra del 3 per cento" e che "l'economia... , Abu,

Thailandia : crescita pil al 3 - 9% nel 2017 dal 3 - 3% del 2016 : Nell'intero 2017 l'espansione dell'economia thailandese è stata del 3,9% , in linea con le previsioni del Nesdb, , contro il 3,3% del 2016. , RR - www.ftaonline.com,

Renzi e Gentiloni : 'Una nuova stagione di riforme per portare la crescita del pil al 2%' : I nostri governi nella legislatura appena conclusa hanno accompagnato l'economia per un tratto di strada importante. Siamo usciti dall'onda lunga della crisi del 2008, che aveva comportato la perdita ...

pil - Confcommercio : a febbraio crescita in rallentamento : Teleborsa, - A febbraio 2018, il PIL crescerà dello 0,1% su base mensile e dell'1,3% su base annua, in rallentamento rispetto a gennaio. E' la previsione dell'Ufficio Studi contenuta in "Congiuntura ...

Crescita del pil - perché siamo ancora ultimi in Europa : Nel 2017 il prodotto interno lordo è salito dell'1,4%, il massimo dal 2010. Ma altri paesi come la Germania e la Spagna viaggiano a un ritmo quasi doppio

Crescita pil : Italia fanalino di coda - ecco il Paese Ue più forte : Insomma, il concetto di politica dei piccoli passi torna costantemente nella retorica renziana, scelta adottata per affrontare una durissima campagna elettorale, che vede il Partito democratico ...