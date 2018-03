Il partito di Gentiloni si allarga E altri appunti su una campagna agli

agi

(Di giovedì 1 marzo 2018) Dopo Romano Prodi, Giorgio Napolitano e Walter Veltroni, anche Enrico Letta rompe il silenzio e si schiera al fianco della coalizione di centrosinistra e del premier Paolo. "Il voto del 4 marzo? Se penso a Italia e Europa voglio augurarmi che Paolone esca rafforzato con la coalizione che lo sostiene", scrive l'ex premier del Pd su Twitter. Un endorsement che viene accolto con grande soddisfazione dal Pd. "Le parole di Enrico Letta sono importanti. Come Pd e centrosinistra andiamo avanti con impegno per un'Italia più forte e più giusta", afferma il vicesegretario Maurizio Martina. Pierluigi Bersani, ex segretario dem e ora in Leu, non commenta l'appoggio di Letta al centrosinistra, ma ricorda invece i giorni tesi del passaggio del testimone a palazzo Chigi con Matteo Renzi: "Certamente le cose sarebbero ...