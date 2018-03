Letta si vendica di Renzi : benedice il partito Gentiloni : Renzi non detta più l'agenda politica: sorpassato in tromba da Berlusconi, Gentiloni e, persino, dall''esordiente' Di Maio, che ieri ha ricevuto uno sconsolato plauso proprio dal capo del Pd per la '...

Il 'partito di Gentiloni' si allarga. E altri appunti su una campagna agli sgoccioli : Tanto, per il Cavaliere i 5 stelle non saranno mai al governo: 'Pur avendo un ottimo risultato, e davvero forse saranno la prima forza politica, sarà impossibile per loro raggiungere il 40 per cento ...

Il "partito di Gentiloni" si allarga. E altri appunti su una campagna agli sgoccioli : Dopo Romano Prodi, Giorgio Napolitano e Walter Veltroni, anche Enrico Letta rompe il silenzio e si schiera al fianco della coalizione di centrosinistra e del premier Paolo Gentiloni. "Il voto del 4 marzo? Se penso a Italia e Europa voglio augurarmi che Paolo Gentiloni ne esca rafforzato con la coalizione che lo sostiene", scrive l'ex premier del Pd su Twitter. Un endorsement che viene accolto con grande soddisfazione dal Pd. ...

Colpo basso a Renzi : anche Letta si iscrive al 'partito di Gentiloni' e rafforza i non renziani nel Pd : Ci mancava solo Enrico Letta. E' arrivato, alla vigilia del 4 marzo. Dalla Polonia dove l'ex premier si trova in visita, ad incontrare Adam Michnik, editore e saggista, voce dell'anti-comunismo e dell'anti-totalitarismo polacco, parte il tweet di endorsement a Paolo Gentiloni, un tweet che non nomina il Pd e che guarda al dopo-elezioni. Meglio: guarda a un centrosinistra unito, cruccio di tutti i 'padri nobili' che hanno fatto un endorsement per ...

Si ingrossa il partito di Gentiloni : ... che ha parlato del premier come "punto essenziale di riferimento per il futuro prossimo e non solo nel breve periodo della governabilità e della stabilità politica dell'Italia". Tre giorni fa l'...