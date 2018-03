Il ministro del Tesoro del M5s sarà il professor Roventini | Di Maio

M5S - Di Maio presenta il ministro del Tesoro : 'È Andrea Roventini' : È il professore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa Andrea Roventini il ministro dell'Economia designato da Luigi Di Maio. Quarant'anni, il giovane professore del Sant'Anna sul suo profilo twitter si descrive come 'un keynesiano eretico'. 'Roventini ha già portato avanti tre progetti ...

Luigi Di Maio propone Andrea Roventini come ministro del Tesoro : Il ministro del Tesoro che il M5S propone è Andrea Roventini, professore alla Scuola superiore di Sant'Anna. Lo annuncia il capo politico M5S Luigi Di Maio a Unomattina. "Roventini ha l'età di Macron ma già scrive con un premio Nobel che è Stiglitz, con lui torneremo a fare politica espansiva", spiega Di Maio.

Piano anziani di Berlusconi : «Sì al ministro della terza età» : Il M5s sarà «il primo partito» dopo le elezioni, ma per Silvio Berlusconi non governerà. «Perché non raggiungerà il 40 per cento - dice a Radio Anch'io -, richiesto dalla legge elettorale».Quella «setta di nullafacenti» creata da Beppe Grillo, come la definisce con Panorama, non ce la farà. Per il leader di Forza Italia sarebbe meglio che il candidato premier 5Stelle Luigi Di Maio ...

'Ciao - sono Di Maio. Vuoi fare il ministro del mio governo?' : Io: "Poi volevo dirti se puoi comprare più arance tunisine per aiutare l'economia di quel paese". Di Maio: "Sì, il primo provvedimento è questo". Io: "Sarà contento Salvini!". Di Maio: "Salvini nel ...

M5S - il nuotatore Fioravanti ministro dello Sport : L'olimpionico Domenico Fioravanti è il ministro dello Sport nel governo dei Cinquestelle. Lo ho annunciato Alessandro Di Battista nel corso dell'evento «Sport e...

L'omicidio del giornalista Jan Kuciak scuote il governo slovacco : lasciano il ministro della Cultura e l'assistente del premier : Dopo L'omicidio del giornalista Jan Kuciak, il ministro della Cultura slovacco Marek Madaric ha annunciato le sue dimissioni. "Il ministero della Cultura è il dicastero più vicino ai media. Dopo quello che è successo, non riesco ad immaginare di rimanere in carica come ministro. La mia decisione è collegata all'assassinio del giornalista", ha detto Madaric.Cadono anche altre teste: hanno lasciato l'assistente del ...

Torino - prof contro poliziotti : "Dovete morire"/ Video - ministro Fedeli : "avviato procedimento disciplinare" : Torino, prof contro poliziotti: "Dovete morire", le frasi pronunciate durante gli scontri dall'insegnante Lavinia Flavia Cassaro sono arrivate al Miur intervenuto nella giornata odierna.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 17:04:00 GMT)

ministro interni dell'Ucraina compra villa in Italia per 1 milione di euro - : Secondo i documenti delle imprese e dei registri immobiliari Italiani, nel 2017 il Ministro degli interni ha comprato una villa sulla costa tirrenica in Italia. La villa ha una superficie di 566 metri ...

Il M5S : “Fioravanti ministro dello sport nel nostro governo”. A sostenerlo anche Zeman : È Domenico Fioravanti, due volte campione olimpico nel nuoto a Sydney 2000, il nome indicato come ministro dello sport nella lista inviata dal Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio al Quirinale. La conferma è arrivata da Alessandro Di Battista. Emozione «per tanto affetto» ha commentato Fioravanti dopo l’annuncio della sua nomina a ministro dello s...