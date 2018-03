Il M5S chiude la campagna contro ' 400 leggi inutili'

Siracusa. Domani il M5S chiude la campagna elettorale : Inoltre, sarà attivato il collegamento in streaming con Piazza del Popolo a Roma dove Luigi Di Maio terrà il comizio conclusivo del M5S.

Elezioni - Salvini : “Serve manifestazione unitaria centrodestra - il 1 marzo a Roma”. E chiude ai fuoriusciti M5S : Dopo l’appello di Giorgia Meloni e il silenzio di Silvio Berlusconi, ora anche Matteo Salvini rivendica la necessità di una manifestazione unitaria del centrodestra prima del voto: “Serve un momento di unità. La Lega ha prenotato il teatro Brancaccio per giovedì 1 marzo. Mi auguro che gli alleati partecipino”, ha rivendicato, nel corso di una conferenza stampa in Senato. In merito alla mancata partecipazione della Lega alla ...

M5S : Buccarella - ho fatto una ca… - rischiavo di chiudere studio legale : Roma, 16 feb. (AdnKronos) – “Tutto questo mi è successo perché stando in Parlamento mi sono reso conto che l’impegno da eletto mi assorbiva quasi sette giorni su sette. Non rimaneva tempo né possibilità di poter seguire la mia attività professionale. Io sono un piccolo avvocato, non sto in un grande studio con altri soci. E non ho mai avuto appoggi politici o incarichi in società o di altro tipo”. Così il senatore uscente ...

'Mai con M5S'. Renzi chiude a intese post-voto. Promette 80 euro a partite Iva e famiglie e misure sugli affitti 'alla Zapatero' : Ad ogni modo, particolarmente qui, alla Città dell'altra economia, Prodi è il federatore di centrosinistra, titolo che tutti possono rivendicare, almeno a parole, tranne i Liberi e uguali usciti un ...

"Mai con M5S". Renzi chiude a intese post-voto. Promette 80 euro a partite Iva e famiglie e misure sugli affitti "alla Zapatero" : Alle spalle (per ora) i malumori sulle liste, la campagna elettorale del Pd è ufficialmente al via. Domani Matteo Renzi presenterà il programma dei 'cento punti'. Ma già stasera a 'Porta a Porta' offre qualche anticipazione. Torna sugli 80 euro: "Li daremo anche alle partite Iva". E Promette misure alla Zapatero, ex premier socialista spagnolo, per aiutare "i giovani con gli affitti". Soprattutto stabilisce: "Mai al governo ...

M5S ha scelto : la campagna elettorale si chiude a Piazza del Popolo. Scelta prudenziale rispetto alla San Giovanni del 2013 : Il Movimento 5 stelle ha scelto. Sarà Piazza del Popolo la cornice per la chiusura della campagna elettorale. I pentastellati stanno già predisponendo tutti i passi formali, ma, a quanto risulta all'Huffpost, la decisione è presa. Quello in una dei luoghi più suggestivi di Roma è in realtà un ritorno. Lì si chiuse la corsa infruttuosa di Marcello De Vito verso il Campidoglio. Ma soprattutto fu ...

Bersani chiude al M5S Parlare con loro si deve - governare è un altro film : "Parlare con M5s è un dovere, fare una alleanza di governo è tutto un altro film". Pier Luigi Bersani frena sull'ipotesi di alleanze con un eventuale governo a Cinque Stelle."È chiaro che se Di Maio viene a dirmi vado fuori dall'euro, sull'antifascismo balbetto, sugli immigrati sto un po' con la destra, sul fisco viva la mamma io gli dico ciao", ha detto l'esponente di Leu a Circo ...

M5S - Di Maio chiude la tre giorni di Pescara tra programma e candidati esterni. E lancia lo slogan della campagna : “Siamo la prima forza politica del Paese e il primo movimento d’Europa, cambieremo tutto. Gli altri partiti hanno paura di noi e fanno bene ad avere paura”. Così Luigi Di Maio chiude la tre giorni del ‘Villaggio Rousseau’ a Pescara dove è stato presentato il programma di governo del M5s (rivedi l’integrale della diretta VIDEO). “Ci siamo noi e ci sono tutti gli altri che ci attaccano tutti i giorni, ...

Liberi e uguali - Grasso : “Boldrini chiude al M5S? La comprendo - ma non decide lei” : Solo tre giorni fa Laura Boldrini aveva chiuso il sipario sulle prospettive di alleanza tra Liberi e uguali e il Movimento 5 Stelle. Oggi il leader del partito Pietro Grasso smentisce – “la comprendo, ma decide qualcun altro” – salvo specificare che tra i due neo-esponenti della stessa formazione non c’è “nessun problema”. Chi decide quindi se trattare o meno con il M5s? “Decido io, certo”, ...

Laura Boldrini chiude a Luigi Di Maio : "Non ci sono punti di congiunzione tra una forza di sinistra come noi e M5S" : Laura Boldrini chiude a Luigi Di Maio durante il suo intervento a "Otto e mezzo" su La7. "Per quanto mi riguarda - afferma - io non credo che ci siano punti di congiunzione tra una forza di sinistra come noi e m5s".La presidente della Camera aggiunge: "Io penso che Luigi Di Maio abbia ragione: lui dice che non vorrebbe mai fare un governo con me e io gli do ragione perché io ho in mente una agenda progressista in testa e lui no. Io penso ...

M5S chiude candidature "parlamentarie" - proteste per sito lento : Roma, 3 gen. (askanews) - Una proroga della scadenza per le autocandidature alle "parlamentarie" del Movimento 5 stelle non è bastata per placare le proteste causate dal funzionamento a singhiozzo ...