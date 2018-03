Alimentazione : i cibi giusti per combattere il grande freddo : Alimentazione: i cibi giusti per combattere il grande freddo Quando la colonnina del mercurio scende il nostro corpo ha bisogno di più energia: scopri cosa mettere nel piatto nei giorni del gelo. Continua a leggere L'articolo Alimentazione: i cibi giusti per combattere il grande freddo sembra essere il primo su NewsGo.

Previsioni meteo - il grande freddo. Poi neve su tutto il Nord. E rischio gelicidio : Gli esperti: giovedì una perturbazione porterà accumuli importanti a Torino, Genova, Milano, Bologna. neve anche Firenze. E Roma rischia di nuovo. Intanto Napoli si sveglia con il manto bianco: scuole ...

La neve e il grande freddo mandano in tilt il trasporto ferroviario : fino a 7 ore di ritardo. L'ira dei passeggeri : Ieri una giornata da incubo per chi ha viaggiato in treno. Tra gli intercity oltre 30 ore per il Reggio Calabria-Torino. Previsti disagi anche per oggi. Il ministro Delrio chiede chiarimenti alle ...

Meteo - ecco quando finirà il grande freddo : quando finirà il freddo polare che attanaglia l'Italia? Secondo i principali siti di Meteo neve e gelo dovrebbero farci compagnia ancora per qualche giorno, ma a partire da metà...

Temperature polari - grande freddo fino a Mercoledì : Roma - Le Temperature, tra martedì e mercoledì, subiranno una sensibile ed ulteriore diminuzione per via dell'intensificazione delle gelide correnti di Bora e Tramontana in arrivo direttamente dalla Siberia. Al Nord le minime potranno scendere decisamente sotto lo zero in pianura con valori mediamente compresi tra -5 e -7°C, inferiori sul Piemonte. Le massime oscilleranno tra 0 e +2°C. Al Centro le minime oscilleranno ...

Il grande freddo attanaglia l'Italia : temperature giù - scuole chiuse per neve : Burian è arrivato, la colonnina di mercurio si abbassa e e l'Italia batte i denti da Nord a Sud. Venti gelidi sferzano la Penisola e i primi fiocchi fanno capolino già in pianura. neve anche su zone interne e...

Maltempo Piemonte : forte pericolo valanghe - domani col Burian arriva il grande freddo : Come preannunciato nel corso della settimana, a partire da oggi assisteremo anche in Piemonte ad un calo delle temperature per la discesa di una vasta area depressionaria dalla Russia siberiana. L’ingresso di aria fredda, alimentato dal flusso da nordest presente anche nei bassi strati, raffredderà progressivamente l’intera atmosfera; in pianura sono attese minime al di sotto degli 0°C in diverse località già oggi, mentre lunedì le temperature ...

BURAN/ Arriva un nuovo 1985 - ecco i segreti del grande freddo : Oggi dovrebbe Arrivare BURAN, il vento gelido proveniente dalla Russia che ci regalerà le temperature del 1985. Ma perché si forma proprio adesso?

Il grande freddo arriva in Emilia-Romagna. A Bologna 'attrezzati anche per i -30°' : Bologna - Bologna è pronta anche ai -30°. No, nessuno si augura di arrivare a tanto e le seppur preoccupanti previsioni meteo lasciano intendere che nei prossimi giorni il termometro si fermerà prima ...

Allerta meteo Liguria : da domani il grande freddo : Arriva in Liguria il grande freddo dal nord Europa: a partire da domani le temperature della regione scenderanno in modo considerevole anche di 10 gradi sia sui valichi che sulle coste e dovrebbero assestarsi intorno allo zero. Lo prevedono i metereologi di Arpal Liguria a causa di una massa fredda proveniente dall’Artico e dalla Siberia. Il freddo porterà temperature sotto zero anche a livello del mare ma la possibilità di nevicate ...

grande freddo : ecco le indicazioni della Protezione civile : Firenze, 22 febbraio 2018 - Anche la Toscana sarà investita dall'ondata di gelo siberiano che arriva sull'Italia dal week end. Il Consorzio Lamma fa sapere che le masse d'aria molto fredda di origine ...

Un feltro hi-tech contro il grande freddo : Il gruppo è guidato da Gian Domenico Sorarù , professore di Scienza e tecnologia dei materiali e di Materiali per l'energia, e comprende i ricercatori Emanuele Zera e Prasanta Jana. "È un ...

Brevettato a Trento il feltro hi-tech che difende dal grande freddo : ... afferma Gian Domenico Sorarù, professore di Scienza e tecnologia dei materiali e di Materiali per l'energia, a guida del gruppo di ricerca formato da Emanuele Zera e Prasanta Jana. Il feltro viene ...

Ricerca : ecco il feltro hi-tech che difende dal grande freddo : Per mettere il “cappotto” alla casa o per affrontare condizioni climatiche estreme arriva un feltro hi-tech. Duro come la ceramica e morbido come la lana, lo speciale tessuto è stato brevettato da un team di Ricerca del Laboratorio Vetro e Ceramici del Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università di Trento. Il gruppo è guidato da Gian Domenico Sorarù, professore di Scienza e tecnologia dei materiali e di Materiali per l’energia, e ...