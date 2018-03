Il gran finale di Berlusconi | su ' Libero' di venerdì l' intervista esclusiva firmata da

I Misteri di Brokenwood 5 ci sarà? Il finale su Giallo in attesa del grande ritorno : I Misteri di Brokenwood 5 ci sarà? Il finale della quarta stagione stasera è in onda su Giallo ma i fan di Neill Rea e Fern Sutherland sono già pronti per il seguito e per nuovi omicidi, saranno davvero accontentati? Secondo le ultime, poche, notizie sembra che I Misteri di Brokenwood 5 ci sarà e che presto inizierà la produzione dei nuovi episodi per un totale di 4 nuovi casi da risolvere. La serie che arriva dalla Nuova Zelanda è riuscita ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : azzurre sconfitte dalla gran Bretagna - sarà finale per il bronzo : Dopo il quarto posto del 2017, il podio rappresenterebbe il giusto premio per un gruppo in crescita esponenziale, capace di aggiudicarsi per due volte di fila la Coppa del Mondo. Nella finale per l'...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : azzurre sconfitte dalla gran Bretagna - sarà finale per il bronzo : L’Italia si giocherà la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre femminile ai Mondiali di Ciclismo su pista in corso di svolgimento ad Apeldoorn, in Olanda. Il quartetto composto da Silvia Valsecchi, Elisa Balsamo, Tatiana Guderzo e Letizia Paternoster ha ceduto in semifinale alla Gran Bretagna e affronterà il Canada nella finalina di consolazione che vale un podio comunque fondamentale. Le azzurre si sono migliorate rispetto ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : l’Italia si gioca con la gran Bretagna un posto in finale nell’inseguimento femminile. Serve la gara perfetta delle azzurre : Questo pomeriggio l’Italia proverà a centrare una storica finale nell’inseguimento a squadre femminile ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Il quartetto azzurro formato da Elisa Balsamo, Tatiana Guderzo, Letizia Peternoster e Simona Frapporti ha fatto registrare il terzo tempo in qualifica e affronterà in semifinale la Gran Bretagna. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive di questa sfida. Ieri le azzurre hanno fatto ...

Juventus - Pjanic : 'Altra finale - stiamo facendo grandi cose' : Miralem Pjanic ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della semifinale di Coppa Italia vinta dalla Juventus contro l' Atalanta : 'L'Atalanta è una squadra forte, che mette sempre in difficoltà l'avversario. stiamo facendo bene, dobbiamo ...

Inzaghi : 'Vogliamo la finale - speriamo in un grande pubblico' : Roma, 27 feb. , askanews, 'Mercoledì ci attende la semifinale di Coppa Italia contro il Milan: siamo a 90 minuti dalla finale, davanti ai nostri tifosi abbiamo la possibilità di vincere una partita ...

Roma - Totti 'Di Francesco punto fermo - faremo un gran finale di stagione' : Francesco Totti, da Montecarlo dove stasera sarà premiato ai Laureus Sport Award in qualità di ambasciatore, torna a far sentire la sua voce nel momento più complicato della stagione giallorossa e ...

Penultimo appuntamento con Le regole del delitto perfetto 3 su Rai2 prima del gran finale : trame 26 febbraio e 5 marzo : Manca ormai pochissimo alla risoluzione anche in chiaro del mistero sulla morte di Wes: gli ultimi due appuntamenti con Le regole del delitto perfetto 3 su Rai2 andranno in onda rispettivamente stasera, lunedì 26 febbraio, e il prossimo 5 marzo. La programmazione in chiaro della terza stagione della serie ha fatto un bel salto avanti nel corso dell'ultima settimana: lunedì 19 febbraio sono stati trasmessi gli episodi 5, 6 e 7, mentre ...

Tuffi - World grand Prix Rostock 2018 : Mattia Placidi e Vladimir Barbu estromessi dalla finale della piattaforma : Terza ed ultima giornata della tappa d’apertura del Grand Prix Fina 2018 di Tuffi a Rostock, in Germania. Vladimir Barbu e Michele Placidi non riescono a centrare l’obiettivo della finale dalla piattaforma vinta dal cinese Qiu Bo con 556.70 a precedere il connazionale Tai Xiaohu (498.50) ed il russo Nikita Shleikher (456.05). C’è del rammarico sopratutto per quanto fatto vedere da Barbu nelle eliminatorie mattutine, concluse in ...

Carnevale di Cento - gran finale con la Capitale Europea della Cultura : Infatti già da diversi anni il Carnevale di Cento è l'unico al mondo gemellato con quello di Rio de Janeiro. L'amministrazione comunale di Matera ha pertanto risposto con entusiasmo all'invito ...

10 medaglie - obiettivo raggiunto. L’Italia è tornata grande - ora un gran finale per l’ultimo sogno : Missione compiuta. L’Italia ha raggiunto l’obiettivo prefissato alla vigilia delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 dal presidente del Coni, Giovanni Malagò: doppia cifra di medaglie, con tre ori. Le attese sono state confermate e l’Italia è tornata finalmente e con pieno merito tra le grandi protagoniste mondiali anche negli sport invernali (alle Olimpiadi estive finisce ininterrottamente nella top10 del medagliere da ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : storica semifinale tra Corea del Sud e Giappone - nell’altra sfida si affrontano gran Bretagna e Svezia : Il round robin del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang si è chiuso con dei verdetti in parte sorprendenti e le quattro semifinaliste saranno Corea del Sud, Svezia, Gran Bretagna e Giappone. Andiamo quindi ad analizzare il loro cammino fino ad ora e le prospettive delle prossime sfide. Partiamo dalla storica sfida tra Corea del Sud e Giappone, visto che per entrambe si tratta della prima semifinale in una rassegna ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : in semifinale il derby nordamericano tra Canada e USA - la Svezia sfiderà la vincitrice di gran Bretagna-Svizzera : Si entra nel vivo del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang con la sfida diretta per le medaglie. Le semifinaliste di questa edizione sono Svezia, Canada e Stati Uniti, mentre la quarta uscirà dallo spareggio tra Gran Bretagna e Svizzera. Andiamo quindi ad analizzare il loro cammino fino ad ora e le prospettive delle prossime sfide. Partiamo dallo spareggio tra Gran Bretagna e Svizzera, che si svolgerà nella nottata ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Canada e Stati Uniti raggiungono la Svezia in semifinale - gran Bretagna e Svizzera giocheranno lo spareggio : Canada, Stati Uniti e Svezia si giocheranno le medaglie nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang insieme a una tra Gran Bretagna e Svizzera, che dovranno passare dallo spareggio per ottenere l’ultimo pass per le semifinali. Il match decisivo di questa ultima sessione è stata quello tra Stati Uniti e Gran Bretagna, in cui i nordamericani hanno dominato, trovando la vittoria per 10-4. La squadra capitanata dallo skip ...