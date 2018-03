ilgiornale

: Il futuro di Trenord tra bilanci in crescita e flotta da rinnovare - Ale_De_Chirico : Il futuro di Trenord tra bilanci in crescita e flotta da rinnovare - francy97inter : @Trenord_Press potete sistemare l’app? È da un po’ di mattine che i treni vengono rilevati nel futuro e non si capi… -

(Di giovedì 1 marzo 2018) C'è parecchia attesa per il cda diconvocato lunedì per l'approvazione delo. L'ad Cinzia Farisè dovrà mettere sul tavolo business plan, risultati economico-finanziari e programmi di investimento nellatreni della società ferroviaria al 50 per cento nel portafoglio della Regione grazie alla holding Ferrovie Nord Milano. Perché l'altro socio è Ferrovie dello Stato e sempre di più sarebbero, almeno secondo voci che corrono al Pirellone, gli indizi di appetiti romani sulla società lombarda visto che, si lascia scappare qualcuno, «evidentemente agli ex monopolisti la concorrenza è cosa che proprio non piace». Aggiungendo che non si spiegherebbero altrimenti gli attacchi ai vertici della società che nemmeno il clima elettorale di queste settimane sembra giustificare. Perché fatta la tara sullo scontato soffiare sul fuoco dei ...