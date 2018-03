Il disco che vuole fare da sottofondo a un incontro tra intellettuali

“Ecco perché gli uomini tradiscono le mogli”. Parola di una vedova 43enne che sta facendo “scandalo” nel mondo del web. La sua storia sta rimpallando da una pagina all’altra e il motivo vi lascerà di stucco. “Seguite i miei consigli” : C’è chi alla morte del marito reagisco con dolore, lutto e chiusura totale. E chi, invece, opta per una nuova vita. Bene, c’è anche chi, però, questa nuova vita poi la vive anche al di sopra delle righe, per così dire… È il caso di Louise. “La maggior parte delle mogli devono incolpare solo se stesse se i loro mariti le tradiscono”, Parola di Louise Van Der Velde, vedova e mamma 43enne che, dopo la morte del ...

"Bande di bulli che infastidiscono gli anziani : situazione inaccettabile" : Enrico Demaria, Stefano Pasquino e Maurizio Randazzo di Vercelli Amica chiedono il ritorno del vigile di quartiere, figura di controllo del territorio e deterrente per bande di bulli e bulletti che, ...

Max Gazzè racconta Alchemaya : 'Il mio disco tra sinfonia e progressive' : Max Gazzè parla del suo ultimo progetto discografico, Alchemaya , nel quale la musica sinfonica si fonde con l'elettronica del sintetizzatore.

Mirkoeilcane e Luca Barbarossa - due romani di scena ma si fa avanti anche il toscano Baglioni : le novità discografiche : Mirkoeilcane - Secondo me Da un pezzo molti sostengono che Roma è una vera e propria fucina di talenti e che la capitale di questi tempi sforna nuovi personaggi in tutti i campi, a partire dalla ...

CHE TEMPO CHE FA/ Ospiti 24 febbraio e anticipazioni : Max Gazzè presenta il suo nuovo disco "Alchemaya" : Che TEMPO che fa, anticipazioni e Ospiti 25 febbraio: Fabio Fazio torna in onda oggi, alle 20.35 su Raiuno. In studio Matteo Renzi, Roberto Saviano e Valeria Imbrogno, compagna di dj Fabo.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 19:24:00 GMT)

La modalità discovery Tour di Assassin's Creed Origins nasconde le nudità artistiche : Come probabilmente saprete, Ubisoft ha rilasciato pochi giorni fa il Discovery Tour by Assassin's Creed: Ancient Egypt per PlayStation 4, Xbox One e PC, una modalità grazie quale è possibile esplorare ed imparare tutto ciò che c'è da sapere sull'antico Egitto senza combattimenti, limiti di tempo o restrizioni di gioco.La modalità è disponibile in Assassin's Creed Origins dallo scorso 20 febbraio ed è molto interessante, tuttavia, come segnala ...

Più sim che esseri umani : il brivido della disconnessione - un lusso che pochi si concedono : Notifiche, notifiche, notifiche. In epoca preistorica sbuffavamo se qualcuno telefonava a casa mentre stavamo pranzando. Oggi la nostra vita è un singhiozzo interminabile di bip e vibrazioni...

Cassino - aggrediscono ristoratore dopo un banchetto : arrestati 3 rom : Estorsione continuata e aggravata, lesioni personali gravi in concorso. Per questi reati tre uomini di etnia rom residenti a Cassino sono stati arrestati dai carabinieri.I fatti contestati ai tre, già noti alle forze dell'ordine per reati di violenza, lesioni, minacce e associazione per delinquere, risalgono alla notte del 22 luglio 2016. I tre, insieme a gruppo di amici, stavano partecipando a un banchetto per festeggiare la nascita di un ...

CHARLIE MUSSELWHITE/ Video - il re del Blues anni '60 presenta tour e nuovo disco (Che tempo che fa) : Video, il re dell'armonica CHARLIE MUSSELWHITE parlerà a Che tempo che fa del suo nuovo album con Ben Harper. I due in aprile verranno in concerto a Milano. (Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 08:59:00 GMT)

Neil Young - Pono e le etichette discografiche : 'Lo hanno ucciso loro' : Nell'intervista, Neil Young aggiunge: "Oggi con lo streaming non si ha il problema della condivisione non autorizzata di file. A chi viene in mente di copiare qualcosa, se è in grado di ascoltarlo in ...

Ubisoft ci spiega che cos'è il discovery Tour di Assassin's Creed Origins : Ubisoft ha recentemente tenuto un evento a Londra in cui ha mostrato il Discovery Tour di Assassin's Creed: Antico Egitto, offrendoci un'idea storica del mondo di Assassin's Creed Origins , e mentre eravamo lì, abbiamo chiacchierato con Maxime Durand e Jean Guesdon dello studio per capire di cosa si tratta e da dove è arrivata l'ispirazione. 'Volevamo ...

Selfie & Told : il cantautore Kerouac racconta il disco d’esordio “Ortiche” : “Lasci i tuoi capelli scompigliati dal vento,/ il cielo piange, il tuo sorriso è sempre più spento/ ballando la rivoluzione un corteo di colori/ scopri un po’ com’è il mondo fuori/ dalle tue abitudini, dai tuoi silenzi/ capire che in fondo lo sai: siamo tutti un po’ stronzi// […]” ? “Angie” Ciao! Sono Kerouac, cioè […]

Pagelle Juventus-Tottenham 2-2 : Douglas Costa discontinuo - che qualità Eriksen : Pagelle Juventus-Tottenham – Si è conclusa l’andata degli ottavi di finale di Champion League che ha visto sfidarsi Juventus e Tottenham all’Allianz Stadium. Allegri ha deciso di giocarsi la gara in maniera spregiudicata schierando un 4-2-3-1 con Bernardeschi, Douglas Costa, Mandzukic e Higuain in attacco. Pochettino invece si è affidato al bomber Harry Kane e alla qualità di Dele Alli ed Erikssen. 2-2 il risultato finale con ...

FACEBOOK/ Scopre sui social che il figlio non è suo - lo disconosce e lo abbandona : Ha ascoperto tramite messaggi che sembravano uno scherzo postati su FACEBOOK di non essere il vero padre del bambino che considerava suo figlio, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 16:27:00 GMT)