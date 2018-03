Il dilemma freudiano | stima e odio verso il proprio datore di lavoro

Blastingnews

(Di giovedì 1 marzo 2018) Muore sul colpo l’imprenditore Nicola Sabatino dopo i colpi di pistola alla schiena sparati dal suo dipendente, Vito Recchimurzi a seguito di una lite tra i due sulla busta paga del dipendente. Dalle prime ricostruzioni, sembra che il capo si fosse recato a casa del dipendente per pagarlo, la miccia è stata innescata dalla mancanza di cento euro della busta paga, cifra che secondo il colpevole gli spettava da accordo. Tra i due ci fu solo una lite, in un primo momento, ma quando la vittima uscì dalla residenza di Recchimurzi, gli sparò alla schiena senza esitazione, uccidendolo a pochi passi da lui. Una vicenda tragica che vede il dipendente come colpevole senza ombra di dubbio, tuttavia sarebbe giusto ricostruire il rapporto che i due avevano per poter giudicare l’entità del crimine; nulla che possa scagionarlo ovviamente, ma la psicologia ha studiato molto negli ultimi decenni lo ...