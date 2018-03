Il 3% è un feticcio Il piano di Andrea Roventini per il Tesoro | Il

huffingtonpost

(Di giovedì 1 marzo 2018) Il suo mentore accademico lo definisce un economista dall'approccio "keynesiano espansivo, un amico dell'innovazione"., professore associato alla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, è la scelta di Luigi Di Maio per il Ministero dell'Economia in un Governo M5S. Solo 40 anni, ma lui risponde così: "Il presidente francese Macron ha la mia stessa età: è più facile guidare la Francia o il Ministero dell'Economia". In un'intervista al Sole 24 Ore,spiega le sue idee per i conti pubblici: no alle privatizzazioni, spazio alla crescita e agli investimenti per abbattere il debito, rispetto "flessibile" dei parametri sul deficit/Pil, ma il 3% "è un"."È una persona equilibrata, pragmatica, conosce i vincoli e li sa trattare" assicura Giovanni Dosi, ex direttore della Scuola Superiore di S.Anna.Al Sole 24 Ore, ...