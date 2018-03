"Il 3% è un feticcio". Il piano di Andrea Roventini per il Tesoro : "Il debito cala crescendo di più" : Il suo mentore accademico lo definisce un economista dall'approccio "keynesiano espansivo, un amico dell'innovazione". Andrea Roventini, professore associato alla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, è la scelta di Luigi Di Maio per il Ministero dell'Economia in un Governo M5S. Solo 40 anni, ma lui risponde così: "Il presidente francese Macron ha la mia stessa età: è più facile guidare la Francia o il Ministero ...