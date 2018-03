Iain Armitage in Big Little Lies 2 dopo il successo di Young Sheldon | annunciati anche

optimaitalia

: #IainArmitage in #BigLittleLies 2 dopo il successo di #YoungSheldon: annunciati James Tupper e Jeffrey Nordling… - OptiMagazine : #IainArmitage in #BigLittleLies 2 dopo il successo di #YoungSheldon: annunciati James Tupper e Jeffrey Nordling… -

(Di giovedì 1 marzo 2018) In Big2 lo zoccolo duro saranno ancora le donne e non a casa proprio loro sono state annunciate per prime ormai un mese fa, e adesso? La rete si sta concentrando su tutti gli altri ritorni e, in particolare, sugli uomini del cast.Dai sensi di colpa di Bonnie (Zoë Kravitz) alla voglia di ricominciare di Celeste (Nicole Kidman, confermatissimanella seconda stagione), dalle indagini sulla scomparsa di Perry (Alexander Skarsgård) all'annunciato arrivo di una grande del cinema americano, Meryl Streep, nei panni della madre di quest'ultimo, Mary Louise, cosa vedremo e chi ritroveremo nei nuovi episodi?Proprio nelle scorse ore HBO ha annunciato altri graditi ritorniquello di Adam Scott che tornerà con un ruolo regolare e riprenderà il ruolo del marito di Madeline, ma quali?La trama di Bigsta per essere riempita da volti ancora più familiari e, ...