I data base diventano spettacolo con il Teatro dell' Orsa

È nato in Italia il primo database mondiale delle relazioni scientifiche : Un’enciclopedia con tutte le relazioni che gli scienziati tengono nel mondo. È nata in Italia la prima piattaforma per la certificazione e la catalogazione dell’attività di relazione a congressi e conferenze. A realizzarla lo spin off ReviewerCredits accreditato presso l’Università di Milano-Bicocca. Ogni giorno, in tutto il mondo migliaia di scienziati sono impegnati nella diffusione delle proprie scoperte scientifiche nel corso di ...