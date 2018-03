I 5 stelle e la grande sete di boicottaggio d' Israele

Vehicle to grid : una grande vittoria 5 stelle. Ecco cos'è e come funziona : di MoVimento 5 Stelle Una piccola grande rivoluzione sul fronte energetico: questo rappresenta l'emendamento del MoVimento 5 Stelle, a prima firma Riccardo Fraccaro, appena approvato all'interno della manovra. Finalmente anche in Italia saranno introdotte le "Vehicle to grid", ovvero quei sistemi con cui un'auto elettrica può cedere energia alla Rete alimentando il sistema. Nello scorso aprile Riccardo Fraccaro, con Davide Crippa, Luigi di ...