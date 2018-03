Huawei P20 Lite svelato da Vodafone Spagna | i dettagli

Huawei P20 Lite svelato da Vodafone Spagna con una brochure : Huawei P20 Lite, è apparso nelle scorse ore in una brochure di Vodafone Spagna, confermando così alcune delle caratteristiche già emerse in precedenza L'articolo Huawei P20 Lite svelato da Vodafone Spagna con una brochure è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei P20 : nuovi dettagli sulle colorazioni e sui tagli di memoria : Dopo Evan Blass tocca a Roland Quandt riportare nuovi rumor sulla famiglia di prodotti P20 di Huawei, dei quali scopriamo le possibili colorazioni e tagli di memoria di tutte e tre le varianti.

Sempre più Huawei P20 - P20 Lite e P20 Plus : storage - fotocamera e colori in programma : Piovono ulteriori conferme per la linea degli attesissimi Huawei P20, P20 Lite e P20 Plus, innanzitutto per quanto riguarda il quantitativo di storage ed i MP della fotocamera principale, presumibilmente quella posteriore, come di norma e regola. Partiamo dal modello standard, identificato come Huawei P20, che, dalle indicazioni fornite dall'ottimo Roland Quandt su Twitter, pare disporrà di 32GB di memoria interna, e di una fotocamera ...

Un nuovo teaser di Huawei P20 promette meraviglie nella fotografia notturna : Un nuovo teaser dedicato a Huawei P20 mostra quelle che potrebbero essere le capacità del nuovo flagship nello scatto notturno, grazie ancora una volta all'utilizzo massiccio dell'intelligenza artificiale.

Anche Huawei P20 Lite svelato da Evleaks : sì - ha il notch : Mentre Richard Yu lancia proclami sulla bontà della nuova gamma Huawei P20, che a suo dire sarà nettamente migliore di iPhone X, pur […]

Prima foto reale Huawei P20 Lite : anni luce davanti al P10 Lite - ecco perché : Il Huawei P20 Lite uscirà il prossimo 27 febbraio insieme a Huawei P20 e P20 Plus nel corso dell'evento speciale di Parigi pianificato dall'azienda? Non è detto che anche il modello più piccolo della nuova generazione del produttore giunga tra meno di un mese, presentato all'interno dello stesso evento hi-tech, ma sul fatto che il device esista non ci sono davvero dubbi. Il solito e ben informato leaker Evan Blass ha appena condiviso con i ...

Huawei P20 sarà migliore di iPhone X - lo afferma Richard Yu : Il CEO del Business Consumer Group di Huawei, Richard Yu, afferma che Huawei P20 sarà decisamente migliore di iPhone X, con una fotocamera decisamente più evoluta, non "un po' più evoluta".

Sistema fotocamera Huawei P20 : queste foto parlano chiaro : fotocamera doppia o tripla per Huawei P20? Il discorso inizia ad intricarsi un po' troppo per i nostri gusti. Un giorno arrivano conferme, ed un giorno smentite, in una girandola incessante che sta cominciando a spazientire i fedelissimi del brand cinese. Come portato all'attenzione da 'PhoneArena.com', la spiegazione potrebbe essere più semplice di quel che si immagini: la doppia fotocamera figurerà a bordo di Huawei P20, e la tripla sarà ...

Le tre novità del momento su Huawei P20 : tutti gli occhi sulla fotocamera : Dopo la presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, tutti gli occhi degli addetti ai lavori e degli appassionati del mondo smartphone si sono spostati sul tanto atteso Huawei P20, chiamato con fermare quanto di buono hanno fatto i suoi predecessori negli ultimi due anni dal punto di vista delle vendite. In attesa di qualche dettaglio extra dal punto di vista commerciale, oggi 27 febbraio ho ritenuto opportuno fermarmi un attimo ...

Huawei P20 e P20 Pro richiamano a sé le attenzioni con un video e due render : Su Huawei P20 è in atto una continua fuga di notizie, come è normale quando l'ambiente fiuta nell'aria la presentazione di uno tra i top di gamma più attesi

Dietrofront Huawei P20 (foto) : non 3 ma 2 fotocamere principali? : Niente da fare: il Huawei P20 non avrà i 2 tanto sospirati sensori per la fotocamera tanto chiacchierati nelle ultime settimane ma verrà alla luce con un comparto "solo" doppio? La presentazione del nuovo top di gamma avverrà solo il prossimo 27 marzo, ma archiviata tutta l'attività di indiscrezioni intorno al Galaxy S9 oramai consegnato alla storia, ecco che ci si concentra al massimo proprio sulla prossima ammiraglia del produttore cinese. E ...

Huawei P20 con notch e doppia fotocamera verticale in questa foto di Evleaks : Sembra che le immagini di Huawei P20 che abbiamo visto negli ultimi giorni fossero in realtà relative a prototipo precedenti e che Huawei abbia deciso di proseguire per la "Apple way" con notch e fotocamera verticale.

Nuove presunte immagini per Huawei P20 confermano la tripla fotocamera posteriore : Nuove presunte immagini di Huawei P20 confermano la presenta di una tripla fotocamera posteriore e l'utilizzo del vetro anche nella parte posteriore del dispositivo. Impossibile però capire se ci sia o meno il notch nella parte frontale.