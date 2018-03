Huawei P10 e P10 Plus aggiornamento Android Oreo disponibile in Italia

Huawei P10 e Huawei P10 Plus si aggiornano ad Android 8.0 Oreo in Italia : Huawei P10 e Huawei P10 Plus seguono a ruota i Samsung Galaxy S8 e oggi si aggiornano ad Android 8.0 Oreo in Italia, dove l'aggiornamento è in fase di distribuzione per le loro versioni open market. L'articolo Huawei P10 e Huawei P10 Plus si aggiornano ad Android 8.0 Oreo in Italia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il giorno di Oreo su Huawei P10 e P10 Plus : aggiornamento in prima distribuzione il 1 marzo : Tutti i possessori di Huawei P10 e P10 Plus ne saranno felicissimi: l'aggiornamento Oreo nella sua versione definitiva ha iniziato la sua distribuzione in Europa e nelle prossime ore dovrebbe raggiungere anche i primi esemplari italiani. Non parliamo di un nuovo firmware beta del programma di sperimentazione a cui tutte e due i device sono iscritti ma del pacchetto software Android 8.0 definitivo, atteso da tempo oramai. I firmware in ...

Prima foto reale Huawei P20 Lite : anni luce davanti al P10 Lite - ecco perché : Il Huawei P20 Lite uscirà il prossimo 27 febbraio insieme a Huawei P20 e P20 Plus nel corso dell'evento speciale di Parigi pianificato dall'azienda? Non è detto che anche il modello più piccolo della nuova generazione del produttore giunga tra meno di un mese, presentato all'interno dello stesso evento hi-tech, ma sul fatto che il device esista non ci sono davvero dubbi. Il solito e ben informato leaker Evan Blass ha appena condiviso con i ...

Rinnovato Huawei P10 Lite Vodafone con aggiornamento B137 : focus chiamate VoLTE : Il Huawei P10 Lite nella sua versione Vodafone sta ricevendo un nuovo aggiornamento in queste ore. Si tratta del pacchetto B137 e molti possessori di questo esemplare saranno di certo curiosi di conoscere le novità introdotte dall'update. Cerchiamo dunque di approfondire l'argomento con i dettagli fin qui disponibili. Il firmware pensato per il Huawei P10 Lite è, nello specifico, il WAS-LX1AC02B137 che ha un peso non proprio esiguo, ossia ...

Sostituzione batteria Huawei P10 Lite più frequente : video - prezzi e sintomi dei problemi : Con il trascorrere dei mesi, il trend che vede l'autonomia dei vostri Huawei P10 Lite è del tutto normale, al punto che l'esigenza di procedere con la Sostituzione della batteria potrebbe apparire non aggirabile. Oggi 26 febbraio, pertanto, voglio dedicare un approfondimento sulla questione, cercando da un lato di orientare chi intende agire in autonomia, ma anche chi vuol cogliere i sintomi di eventuali problemi e conoscere i prezzi che si ...

Permuta ufficiale per Huawei P9 e P10 : ecco il loro valore acquistando un Galaxy S9 : State valutando seriamente la Permuta di alcuni smartphone ancora oggi molto popolari in Italia, come i vari Huawei P9, P9 Plus e P10? Allora potrebbe essere interessante ai vostri occhi quello che sto per riportarvi, soprattutto nel caso in cui il Samsung Galaxy S9 presentato ieri abbia attirato la vostra attenzione. Grazie proprio a Samsung, infatti, da oggi 26 marzo abbiamo una promozione ufficiale con cui l'azienda si impegna a valutare ...

Giganteggia Huawei P10 Lite - il più venduto : bene anche P8 Lite 2017 : Si riappropria del primo posto dei 10 smartphone più venduti su Amazon nell'ultima settimana (quella compresa tra il 19 ed il 25 febbraio, come si legge su 'KeyForWeb') il mattatore Huawei P10 Lite, dopo la piccola battuta di arresto dei precedenti 7 giorni, ad opera del Samsung Galaxy J5 (2017), finito adesso in seconda posizione. Sul podio figura anche l'ottimo, nonché molto economico, Huawei P8 Lite 2017, altro dispositivo del produttore ...

Huawei P10 e P10 Plus pagabili a rate da Wind : le nuove condizioni dal 26 febbraio 2018 : Tra pochi giorni (dal 26 febbraio 2018) Wind cambierà le condizioni di acquisto a rate degli smartphone Huawei P10 e P10 Plus: ecco i dettagli sui costi.Comunichiamo secondo recenti informazioni che a partire dal 26 febbraio 2018 e fino al 2 Aprile 2018 lo storico operatore telefonico arancione Wind applicherà nuove condizioni per l’acquisto a rate degli Huawei P10 e P10 Plus.Stiamo parlando del servizio “Telefono Incluso ...

Tre funzioni geniali per Huawei P10 Lite che non tutti conoscono : Il grande successo ottenuto dal cosiddetto Huawei P10 Lite è innegabile. In questi mesi lo smartphone Android ha conquistato il pubblico che monitora sempre con attenzione la fascia media del mercato, grazie ad un prezzo aggressivo e ad una scheda tecnica di tutto rispetto. Insomma, in Italia in tanti hanno deciso di dargli fiducia, ma non tutti conoscono effettivamente il potenziale completo del prodotto dal punto di vista software. Nella ...

Due preziose conferme su Huawei P20 : la più grande differenza con Huawei P10 : Sarà Huawei P20, non ci sono più dubbi. Questa è senz'altro la prima conferma, per nulla scontata, che nelle scorse ore abbiamo ottenuto grazie al video teaser ufficiale del produttore cinese, visibile al termine dell'articolo. Vista la serie Huawei P10 della precedente generazione, più che logico che ci si aspettasse un Huawei P11, P11 Plus e P11 Lite a fare la differenza anche per questo 2018. Con un balzo in avanti che magari sarà meglio ...

Calo prezzo con le offerte MediaWorld per Huawei P10 Lite - P Smart e iPhone 8 del 23 febbraio : Si parlerà ancora per qualche giorno delle nuove offerte MediaWorld, nell'ambito della campagna X Days di fine febbraio, considerando il fatto che fino al giorno 28 di questo mese si potranno sfruttare promozioni che, ad esempio, consentiranno di acquistare device come Huawei P10 Lite, Huawei P Smart ed iPhone 8 a condizioni economiche più vantaggiose. Quali sono i prezzi definiti dalla nota catena? Vediamoli più nel dettaglio per capire quale ...

Super risultato di Huawei P10 - P10 Lite e P10 Plus : raccomandati da Google per le aziende : Un risultato davvero eccellente quello raggiunto da Huawei P10, P10 Lite e P10 Plus, indicati da Google tra i device ideale per l'utilizzo nelle aziende. I tre dispositivi, citati insieme ai più performanti ed attuali Mate 10 e Mate 10 Pro (oltre che al fianco del piccolo P Smart), hanno finito con l'occupare la terza posizione della speciale classifica, che li vede sotto solo a nomi illustri, e di certo più comodi per l'uso richiesto: ...

Su Huawei P10 Lite aggiornamento Oreo beta partito in Cina : anche per Mate 10 Lite e Honor 7X : Ottime notizie per i possessori di un Huawei P10 Lite relative all'aggiornamento Oreo, senza dimenticare pure chi ha tra le mani attualmente un Huawei Mate 10 Lite oppure un Honor 7X. In realtà stiamo parlando dell'avvio della fase sperimentale di test di Android 8.0, per forze di cosa, propedeutica ad un rilascio effettivo e dunque proprio per questo motivo indizio inconfutabile per il futuro rilascio. Per il Huawei P10 Lite, fino a questo ...

Huawei P10 Lite come mettere password a telefono : Huawei P10 Lite mettere password Bloccare accesso agli estranei come inserire un pin di blocco sul telefono Android Huawei P10 Lite. Oggi vi insegneremo come mettere una password al telefono Android, Bloccare accesso Huawei P10 Lite, inserire PIN di blocco Huawei P10 Lite.