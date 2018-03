Houston e Golden State successi in scioltezza

Basket - Nba : Houston scavalca Golden State - Belinelli comincia col sorriso : NEW YORK - È sorpasso in vetta alla Western Conference della Nba. Golden State deve infatti inchinarsi a Portland , 123-117 il risultato, venendo così scavalcata da Houston, che invece supera 100-91 ...

Nba - Houston - D'Antoni : "L'obiettivo? Scalzare Golden State" : Mike D'Antoni ha l'Italia sempre nel cuore. Non perde occasione di ricordarlo, come non perde occasione di "rinfrescare" il suo italiano facendo due chiacchiere con il cronista "esotico" che gli ...

NBA 2018 : debutto vincente per Marco Belinelli! Cadono Golden State e Boston - vincono Houston e Toronto : Nottata ricca di incontri in NBA, la penultima prima della pausa per l’All Star Game. Per molte squadre è stato infatti l’ultimo impegno prima del break. Una pausa alla quale i Golden State Warriors arrivano perdendo la vetta della Western Conference, sconfitti per 123-117 in trasferta a Portland. I Trail Blazers hanno comandato dall’inizio alla fine, grazie al 40-27 del primo quarto, resistendo agli attacchi dei campioni in ...

NBA 2018 : passo falso per Golden State - Houston passeggia su Cleveland : Ben nove partite nella notte NBA che hanno regalato risultati anche inaspettati per la stagione regolare 2017-2018. Andando con ordine, probabilmente qualcuno si sarebbe aspettato una lotta maggiore nello scontro diretto tra Houston Rockets e Cleveland Cavaliers: James Harden e compagni, invece, hanno inserito il turbo già nei primi due quarti, limitando l’attacco avversario per costruire un margine di vantaggio inattaccabile in vista ...

NBA - Clint Capela la spara grossa : 'Houston è più forte di Golden State' : In una stagione lunga 82 partite, è difficile trovare particolare importanza a una singola gara. Per gli Houston Rockets, però, la terza sfida stagionale contro i Golden State Warriors aveva un ...

Nba : Golden State cade a Houston - super Oklahoma : Nba: Golden State cade a Houston, super Oklahoma Nella notte Nba grande sfida a Ovest dove la prima della classe Golden State cade a Houston, in casa della seconda 116-108 con Chris Paul decisivo con 33 punti. Oklahoma asfalta Cleveland 148-124, grazie anche a uno strepitoso Paul George (36 punti). Perde Belinelli: Chicago batte Atlanta […] L'articolo Nba: Golden State cade a Houston, super Oklahoma sembra essere il primo su NewsGo.

NBA 2018 : Houston supera Golden State grazie a James Harden e Chris Paul. OKC schianta Cleveland! : Notte ricca di incontri in NBA. Il piatto ricco è stato senza dubbio lo scontro tra Golden State e Houston. Sono stati i Rockets a prevalere, per 116-108. I Warriors non perdevano lontano da casa dal lontano 22 novembre: una sconfitta arrivata nel finale con le giocate del rientrante James Harden, che prima ha piazzato la tripla allo scadere dei 24″ per il 114-108, poi nell’azione successiva ha stoppato Steph Curry nel suo tentativo ...

NBA : Chris Paul e James Harden trascinano Houston - Golden State perde in trasferta : Houston Rockets-Golden State Warriors 116-108 IL TABELLINO 2-1 e palla al centro. I Rockets riportano il tiebreaker a proprio favore ("il vantaggio negli scontri diretti", si direbbe nel calcio) e ...

NBA 2018 : Lou Williams fa 50 e batte Golden State - Chris Paul trascina Houston al successo. Vince anche Atlanta di Belinelli : Undici partite nella notte NBA. Dopo cinque vittorie consecutive cadono i Golden State Warriors. I campioni in carica pagano l’assenza di Steph Curry, fermo per un problema alla solita caviglia, e vengono sconfitti 125-106 dai Los Angeles Clippers, che mettono fine ad una striscia di dodici sconfitte consecutive contro i Warriors. Il grande protagonista della serata è senza dubbio Lou Williams, che firma il suo career high con 50 punti, ...

NBA - risultati della notte : Golden State fa 5 in fila con Curry - Houston torna a vincere : Golden State Warriors-Denver Nuggets 124-114 IL TABELLINO Per capire quanto sono forti questi Golden State Warriors forse basta questo dato: nelle ultime 23 partite saltate da Kevin Durant (playoff ...

Nba - Houston Rockets-Golden State Warriors 114-124 : - Un anno di sport: il 2017 dell'NBA LA PARTITA - Gordon e Iguodala titolari al posto dei grandi assenti. E Gordon scatenato con 13 punti nel 1° quarto, ad alto punteggio, chiuso sul 37-33 per i ...

NBA - niente Harden né Durant : Golden State passa a Houston : Anche senza due stelle del calibro di James Harden (la cui assenza era prevista) e Kevin Durant (assente per un problema al polpaccio destro), la seconda sfida stagionale tra Houston Rockets e Golden ...

NBA 2018 : Boston batte Cleveland! Vincono Golden State e Houston - Spurs battuti a Philadelphia : Il piatto forte della notte NBA era senz’altro lo scontro al vertice della Eastern Conference tra Boston e Cleveland, che si ritrovavano dopo l’opening night. Ci si attendeva un gran duello tra Kyrie Irving e LeBron James ed invece a rubare le luci della ribalta è stato Terry Rozier, miglior realizzatore con 20 punti nella vittoria dei Celtics per 102-88. Un successo al quale l’ex Louisville ha contribuito nel primo e ...

Quinto ko di fila per Houston - cade anche Golden State : Roma, 30 dic. (askanews) Nella notte Nba tante sorprese come la sconfitte di Houston e Golden State. Dopo aver raccolto 4 sconfitte nelle prime 29 partite, i Rockets ora sono alla quinta partita persa ...