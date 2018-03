“Ho visto Sara baciarlo | abitiamo nello stesso paese” Trono classico | ah però! La

caffeinamagazine

(Di giovedì 1 marzo 2018)di Uomini e Donne, il colpo di scena stavolta arriva dalla segnalazione di una spettatrice. RiguardaAffi Fella, la ‘rivale’ di Nilufar Addati, che condivide ilanche con Mariano Catanzaro e Nicolò Brigante. Lo sappiamo che ve lo state chiedendo: c’entra sempre Lorenzo Riccardi, il corteggiatore conteso e, a quanto pare, tanto ambito? No, non in questo caso, stranamente. Prima diviso tra le due troniste, poi concentrato, almeno a parole su Nilufar, poi, ancora, la retromarcia versoe, infine, di nuovo confusione totale. Ma anche se Lorenzo continua a sorprendere il pubblico in studio e a casa, per non parlare delle dirette interessate, non è il solo ad aver catturato l’attenzione dei telespettatori. E infatti stavolta la segnalazione riguarda Luigi Mastroianni che, insieme a Giordano Mazzocchi (che corteggia Nilufar) è ...