Guerra in Yemen | testimonianza dal conflitto più dimenticato del mondo

Yemen - Unicief : "Cinque bambini al giorno muoiono a causa della Guerra" : Yemen, Unicief: "Cinque bambini al giorno muoiono a causa della guerra" Dal marzo 2015 sono morti o rimasti feriti non meno di 5mila bambini in Yemen.

In Yemen 3 milioni di nascituri durante la Guerra. Il rapporto Unicef : Roma – Questo è il resoconto dell'ultimo rapporto diramato da Unicef: In Yemen, dopo l'escalation di violenza a marzo 2015, sono nati oltre 3 milioni di...

La Guerra in Yemen e le forniture militari italiane ai sauditi. Mimmo Cortese (OPAL) : "Roma sbaglia" : L’inchiesta del New York Times sulle bombe italiane utilizzate dall’aeronautica militare saudita nel conflitto in Yemen ha riacceso l’attenzione e il dibattito sulle esportazioni di armamenti. Facciamo il punto della situazione con Mimmo Cortese, membro del Consiglio scientifico dell’Osservatorio permanente sulle armi leggere e politiche di sicurezza e difesa (OPAL) di Brescia

Bombe italiane uccidono civili in Yemen - la notizia choc scompare. Eppure - ‘L’Italia ripudia la Guerra’ : Bombe italiane. Che vengano lanciate sui civili rende solo più orrenda la notizia riferita dal New York Times. La nostra politica si affretta a sostenere che “sono state rispettate rigorosamente le leggi italiane e internazionali”. E poi puff, nel modo che ricordo bene come si fa, tutto scompare dalle prime pagine dei giornali, tra botti, capodanno, scissioni del Pd, stupidaggini di varia umanità decadente. Le Bombe prodotte in Sardegna arrivano ...

Noran - la bimba rovinata dalle bombe : "Aiutatemi - fermate la Guerra in Yemen" : Noran, la bimba rovinata dalle bombe: "Aiutatemi, fermate la guerra in Yemen" Noran, una bambina yemenita di 13 anni, è condannata a vivere su una sedia a rotelle a causa dello scoppio di una bomba. "Chiedo a tutte le persone libere del mondo di fermare la guerra in Yemen per me e per tutti gli […]"

La catastrofe umanitaria che rischia lo Yemen dopo mille giorni di Guerra : Il tutto mentre per la mancanza di carburante , si vanno esaurendo le scorte di acqua potabile, vitali in un paese colpito dalla più grave epidemia di colera del mondo. Foto: ©Omar Algunaid ...

Missile dallo Yemen su Riad Rischio di Guerra con l'Iran : Il nuovo Missile lanciato su Riad, capitale dell'Arabia Saudita, e intercettato in volo prima di colpire il palazzo reale è l'ennesimo campanello d'allarme per la guerra che verrà. Nel 2018 una scontro aperto fra Iran e sauditi appoggiati indirettamente da Israele e Stati Uniti è uno scenario sempre più probabile.Ieri i ribelli houthi dello Yemen, appoggiati da Teheran, hanno rivendicato il lancio di un Missile balistico Burkan 2 ...