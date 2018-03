Gruppo FCA - In primavera la decisione sullo scorporo di Magneti Marelli

DIESEL - MOTORI VIETATI IN EUROPA?/ Raggi : "Stop a Roma". Il Gruppo FCA dirà addio al gasolio dal 2022? : MOTORI DIESEL VIETATI in EUROPA? L'annuncio di Virginia Raggi apre il dibattito: mentre Greenpeace esulta, i grandi gruppi automobilistici riflettono sull'abbandono in futuro del gasolio(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 18:51:00 GMT)

Annual report Gruppo FCA - A Marchionne compensi per 9 - 7 milioni di euro : Sergio Marchionne ha percepito l'anno scorso per il suo ruolo di amministratore delegato del gruppo FCA compensi totali di poco superiori ai 9,67 milioni di euro tra stipendio e bonus variabili, in calo rispetto ai 9,9 milioni ricevuti nel 2016. quanto emerge dai documenti depositati dal gruppo automobilistico presso la Sec, l'organo di vigilanza dei mercati finanziari statunitense. In calo lo stipendio. Nello specifico il salario del ...

Annual report Gruppo FCA - A Marchionne compensi per 9 - 7 milioni di dollari : Sergio Marchionne ha percepito l'anno scorso per il suo ruolo di amministratore delegato del Gruppo FCA compensi totali di poco superiori ai 9,67 milioni di euro tra stipendio e bonus variabili, in calo rispetto ai 9,9 milioni ricevuti nel 2016. quanto emerge dai documenti depositati dal Gruppo automobilistico presso la Sec, l'organo di vigilanza dei mercati finanziari statunitense. In calo lo stipendio. Nello specifico il salario del ...

Gruppo FCA - Raddoppiano gli incentivi per le partite Iva : Ritorna il bonus impresa del Gruppo FCA: dopo il successo degli sconti introdotti a dicembre, si raddoppia. Imprese e professionisti con partita Iva potranno ottenere sconti fino a 9.000 euro sullacquisto di unauto nuova, fino al limite dei 20 milioni di euro messi a disposizione per questa campagna (a fine anno erano stati 10 milioni, esauriti nel giro di tre settimane).Al via oggi. Liniziativa è partita al momento della comunicazione e il ...

Fca - a gennaio boom per Jeep - +68% - e Alfa - +24% - in Europa. Ottimi risultati del Gruppo in Francia e Spagna : TORINO - Fca ha venduto a gennaio 84.953 auto nei Paesi dell'Europa dei 28 più Efta, con una crescita dell'1,2% rispetto allo stesso mese del 2017. 'gennaio con segno...

Gruppo FCA - Cambio al vertice per Alfa Romeo e Maserati : Arriva - un po' a sorpresa - un Cambio al vertice del Gruppo Fca: Tim Kuniskis è stato nomimato responsabile dei marchi Alfa Romeo e Maserati a livello globale, al posto di Reid Bigland, che resterà a capo delle vendite negli Stati Uniti e president e amministratore delegato di FCA Canada.La carriera. L'ultimo incarico di Kuniskis, che ha ben 26 anni di esperienza in FCA, era responsabile del settore auto in Nord America, in particolare per ...

Gruppo FCA - Collaudi in coppia per le Fiat 500X e Jeep Renegade : Sotto al cofano, per entrambi i modelli, debutteranno versioni aggiornate delle attuali motorizzazioni presenti in gamma, così da rendere più efficienti le due sport utility compatte.

Gruppo FCA - Collaudi in coppia per le Fiat 500X e Jeep Renegade : Nelle scorse ore, a Torino, sono stati avvistati due prototipi delle Suv compatte del Gruppo FCA, una Jeep Renegade e una Fiat 500X. Nei prossimi mesi proprio questi due modelli saranno sottoposti a un facelift di metà carriera che rinnoverà l'aspetto estetico delle due Sport Utility introducendo dotazioni inedite e lievi aggiornamenti meccanici.La Renegade... Dopo le foto spia delle scorse settimane, la più piccola delle Jeep è tornata così a ...

Gruppo FCA - Risultati 2017 : utile raddoppiato - ricavi stabili : Il Gruppo FCA ha concluso il 2017 con un utile quasi raddoppiato rispetto all'esercizio precedente: il valore negli ultimi dodici mesi ha raggiunto quota 3,51 miliardi di euro, in crescita del 93% sul 2016. Forte anche l'incremento dell'utile netto rettificato, che ha raggiunto i 3,77 miliardi di euro (+50%).Risultano invece stabili i valori relativi ai ricavi netti, che si sono fermati a 110,93 miliardi, contro i 111,02 del 2016 (il risultato a ...

Herz : l'azienda americana celebra i 40 anni di collaborazione con il Gruppo FCA Olandese : ... i 40 anni di collaborazione tra FCA Netherlands ed Hertz, operante in ben 145 Paesi nel mondo. Infatti, il rapporto avuto inizio con Fiat nel 1978 oggi vede coinvolti anche i marchi Alfa Romeo, Jeep,...

Chiusura 2017 estremamente positiva per il Gruppo FCA : registrato il 5.2% in più nelle vendite : Il 2017 del Gruppo FCA è stato positivo: registrato un incremento di vendite del 5.2% rispetto al 2016 Chiusura 2017 in positivo per Fiat Chrysler Automobiles: con quasi 1 milione 45 mila ...

Auto - Fca sorpassa Ford e diventa quarto Gruppo in Europa nel 2017 : Roma, 17 gen. (askanews) Fca, malgrado un dicembre difficile, mette a segno un importante risultato superando Ford e diventando il quarto gruppo in Europa per immatricolazioni nel 2017, alle spalle di ...

Fca - Marchionne conferma l'uscita da Gruppo nel 2019 : L'a.d. di Fca, Sergio Marchionne, conferma la sua intenzione di uscire dal gruppo nel 2019, dopo 15 anni al vertice. A Bloomberg Marchionne spiega come il business dell'auto "se vuoi farlo bene ti ...

Marchionne : il Gruppo FCA può raddoppiare gli utili entro il 2022 : Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fca, ritiene possibile un raddoppio degli utili del gruppo entro il 2022, in particolare (ma non solo) grazie alla spinta del marchio Jeep. In un'...