“Grossi guai!” Stefano Ricucci finisce su tutti i giornali e il gossip non c’entra

(Di giovedì 1 marzo 2018) Cene e serate in ristoranti vip, locali notturni romani e hotel in cambio della sentenza tributaria pilotata, in favore degli ”amici”e Liberato Lo Conte. È quanto emerge dall’indagine ‘Easy judgement’ condotta dalla Guardia di Finanza di Roma che ha portato ai domiciliari il giudice Nicola Russo, e in carceree il socio d’affari, per corruzione in atti giudiziari. Gli approfondimenti eseguiti sulla documentazione e sui file sequestrati nell’estate del 2016 hanno permesso di acclarare le responsabilità dei protagonisti della vicenda, dimostrando che Russo – come si legge nel provvedimento cautelare -, già prima della decisione era “legato a costoro da vincoli di fiducia basati sull’amicizia, comune colleganza di interessi e frequentazione, alla base dell’accordo illecito corruttivo concretato ...