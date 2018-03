Gravidanza | attenzione alla dieta vegana | può provocare danni al bambino

Gravidanza - attenzione a non ridurre i carboidrati : ecco i rischi per i neonati : Cattive notizie per le future mamme così attente alla linea da ‘tagliare’ drasticamente pasta, pizza e pane. Le donne incinte o che stanno pianificando una Gravidanza dovrebbero infatti evitare diete che riducono o eliminano i carboidrati. Questo perché, secondo uno studio Usa, altrimenti potrebbe aumentare il rischio di avere bambini con difetti del tubo neurale. E’ quanto emerge da una ricerca dell’Università della ...