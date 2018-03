: Anche Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, era presente al corteo “Mai più fascisti”. Il presidente del… - fattoquotidiano : Anche Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, era presente al corteo “Mai più fascisti”. Il presidente del… - CybFeed : #Grasso: mai con destre o larghe intese - BerserkNina : RT @luisellacost: Le avevamo viste tutte, ma l’inciucio prima del voto mai. Ma come fa @PietroGrasso e @LeU a offrirsi per un governo di sc… -

"LeU non andrà mai al governo con la destra, né con Salvini né con Berlusconi. Né parteciperemo ad un Governo di. Se non c'è maggioranza si cambi legge elettorale e poi al voto. Così il leader LeU ad Agorà Rai 3. Poi: "Chi usa come strumento di lotta politica la violenza o l'odio razziale è fuori dal nostro ordinamento e non c'è dubbio che vada sciolto", ma "bisogna valutare" se Casapound e FN usino "metodi che possono rientrare nell'organizzazione del partito fascista. Non basta che dicano 'Siamo fascisti'".(Di giovedì 1 marzo 2018)