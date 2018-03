Governo M5s | chi è il candidato ministro dell’Istruzione | consulente della Giannini | ha

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 marzo 2018) Un preside illuminato, che ha rivoluzionato la sua scuola a Brindisi tra digitale e sperimentazioni varie, e ora vorrebbe farlo anche col ministero. Luigi Di Maio punta su una figura di sicuro spessore come titolaredi un eventualeM5s. Una scelta che dovrebbe mettere tutti d’accordo, se non fosse per un piccolo dettaglio: Salvatore Giuliano conosce già quel Dicastero. È statodel Miur e ha collaborato per l’ex ministra Stefaniaalla contestatissima “Buona scuola” che il Movimento – molto gettonato tra gli insegnanti, proprio in segno di protesta nei confronti di quella riforma – propone di abolire. Lui stesso in una delle sue prime dichiarazioni ufficiali dain pectore ha detto che “la Buona scuola non va abolita ma superata e migliorata: i 130mila stabilizzati sono sicuramente una buona notizia”. Salvo poi ritrattare in ...