lostinaflashforward

: GOTHAM - 'Il Ritorno Di Gotham'. Cosa dobbiamo aspettarci dall'episodio 4x12 'Pieces Of A… - LostInAFF : GOTHAM - 'Il Ritorno Di Gotham'. Cosa dobbiamo aspettarci dall'episodio 4x12 'Pieces Of A… - Screenweek : Il ritorno di Mr. Freeze nel nuovo promo di #Gotham -

(Di giovedì 1 marzo 2018) Dopo una pausa lunga diversi mesi, stasera ritorna la quarta stagione disulla Fox, col suo dodicesimo, intitolato “Pieces Of A Broken Mirror”.Il Mid Season finale ci aveva regalato untutto sommato interessante. Sofia Falcone si è scoperta più in gamba di quello che si pensava e anche un personaggio più accattivante. È riuscita a spodestare e sconfiggere il Pinguino e a uccidere suo padre imbastendo una sceneggiata da oscar. Ma non tutti i mali vengono per nuocere, Oswald è stato battuto ed è stato spedito ad Arkham, ma una delle scene finali ci ha anticipato una possibile alleanza con niente di meno che Jerome (ancora non si è capito se sarà il joker o no, ma godiamocelo finché possiamo).E a dire il vero questa era la trama realmente interessante, perché tra Lee che prende il controllo delle Narrow e Nygma che si sta innamorando di lei e Alfred ...