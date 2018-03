‘Globalizzazione difficile’ | in Palestina li chiamano martiri Ma sono i ‘male amati’

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 marzo 2018) Anche oggi un ragazzo ha tentato di accoltellare un israeliano, qui. A un checkpoint. Ed è stato ucciso. Ma non fa più notizia. Al più, si discute della reazione dei soldati: che sparano, e sparano direttamente alla testa, quando ancora l’aggressore è a tre o quattro metri di distanza. E potrebbe essere neutralizzato con altri mezzi. Ma quello che più mi colpisce, onestamente, è altro: che così tanti palestinesi ancora insistano ad avventarsi contro un checkpoint con queste lame da niente, consapevoli che saranno uccisi e basta. Che senso ha? Si parla tanto di attentati suicidi. Ma a volte, sembrano più suicidi che attentati. Una scelta più di disperazione che di odio. Come se fosse il solo modo per lasciare un ricordo di sé. Morire, in certi paesi, è il solo modo di esistere. Si, qui e in tutto il mondo arabo. Ma spesso,solo ragazzi allo stremo: soli e allo ...