Giustizia | ecco le posizioni dei partiti

Ecco il piano contro la Giustizia-lumaca : niente Appello se assolti in primo grado : Roma - Cavallo di battaglia in passato delle campagne elettorali berlusconiane la giustizia, stavolta, rimane un po' in sordina. Emerge soprattutto legata ai temi forti di questa stagione, dall'immigrazione alla sicurezza, che per il centrodestra sono legati.Infatti, nel programma firmato dai leader della coalizione e anche nelle loro dichiarazioni, l'attenzione è puntata sulla legittima difesa, per cancellare il concetto di ...

Francesco Monte a "Verissimo" : "Isola? Sono vittima di un'inGiustizia - ecco la mia verità" : Il protagonista assoluto dell'Isola dei Famosi, anche se ormai ex naufrago, e degli ultimi casi mediatici, Francesco Monte racconta la sua verità ai microfoni di "Verissimo" a tu...

Francesco Monte parla dopo il rientro in Italia : 'Sono vittima di un inGiustizia : ecco come sono andate le cose' : Francesco Monte ospite a Verissimo racconta la sua versione dei fatti dopo il suo rientro dall'Honduras. Travolto dallo scandalo droga , l'ex tronista ha deciso di tornare in Italia per difendersi ...

Milano - ecco perché la buona Giustizia aiuta investimenti - lavoro - sviluppo : Una giustizia efficace e tempestiva fa crescere gli investimenti e rafforza l'economia. Lo sostengono da tempo tutti quegli imprenditori convinti che la legalità sia, oltre che un valore morale, un cardine essenziale della competitività.E lo dicono, da qualche tempo, anche parecchi magistrati. Come Marina Tavassi, presidente della Corte d'Appello di Milano: "Il funzionamento della giustizia rappresenta uno dei parametri di ...

Nessuna riforma - solo ritocchi. Ecco cos’è stata la Giustizia targata Pd : E’ migliorata la giustizia nell’ultima legislatura? Appena insediatosi il “bomba” premier Renzi-ego, in conferenza stampa con a fianco il neo ministro Andrea Orlando dichiarò: “Ed entro giugno faremo la riforma della giustizia”. Seguì la deglutizione fantozziana del guardasigilli spezzino e il pensiero alla supercazzola con scappellamento a destra. Molti “giugno” sono trascorsi e l’annunciata riforma c’è stata ma ha ...