Giovedi 1 Marzo sui canali Sky Cinema HD

Take me out - puntata speciale giovedì primo marzo su Real Time : Take me out, il divertente dating show in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre), stravolge le regole nell'ultima puntata con un evento speciale.

Programmi TV di stasera - giovedì 1 marzo 2018. Su Rete4 «Gli abbracci spezzati» : Penelope Cruz in Gli abbracci spezzati Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. Pene d’amore: Mentre i Carabinieri indagano su un caso collegato ad un misterioso amore nato in carcere, a Spoleto arriva Elisa, la madre della “Capitana”, a cui Anna non ha ancora confessato di essersi lasciata con Giovanni. Cecchini, ...

Allerta Meteo - Italia paralizzata : Giovedì 1° Marzo scuole chiuse per neve in tantissimi Comuni [ELENCO LIVE] : Allerta Meteo – Nuovo peggioramento sull’Italia tra stasera e domani: una grande nevicata colpirà il Centro/Nord, e seguirà nelle Regioni del Centro il pericolosissimo fenomeno del gelicidio mentre al Sud soffierà impetuoso il vento di scirocco. Ecco le previsioni dettagliate di MeteoWeb: Allerta Meteo, il BURIAN saluta col botto: terribile mix per l’arrivo dello scirocco, bomba di neve e incubo GELICIDIO tra stasera e Giovedì ...

LIVE MotoGP - Test Losail 2018 in DIRETTA : il programma di giovedì 1° marzo e gli orari. Come seguire gli aggiornamenti in tempo reale : Ultimi Test per la MotoGP prima dell’inizio del Mondiale. Sul circuito di Losail inizia una tre giorni fondamentale. Dopo le prove di Sepang e Buriram, infatti, piloti e scuderie hanno l’opportunità di mettere a punto gli ultimi dettagli proprio sulla pista su cui si aprirà la stagione. Il primo GP si svolgerà in notturna e proprio per questo motivo i Test inizieranno nella tarda mattinata del Qatar e termineranno in serata, sotto la ...

Neve in arrivo : giovedì 1 marzo scuole chiuse a Ravenna - Cervia e Lugo : scuole chiuse nei comuni di Ravenna, Lugo e Cervia giovedì 1 marzo. È il provvedimento adottato in via precauzionale dai rispettivi sindaci in considerazione dell'allerta meteo diramata dalla ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 1° marzo 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 1° marzo 2018: Dopo l’appello che le ha rivolto Angela (Claudia Ruffo), Valentina (Maria Chiara Augenti) sembra andare sempre di più verso una cupa disperazione. La donna arriverà ad un gesto estremo? Sandro (Alessio Chiodini) prende ancora le difese di Alberto Palladini (Maurizio Aiello), che intanto trama alle sue spalle e mostra un atteggiamento sempre più ambiguo: quali saranno le sue vere ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 1 e venerdì 2 marzo 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 1 e venerdì 2 marzo 2018: Donna Francisca inizia ad affezionarsi a Saul e a Prudencio. Intanto Dionisia e Belen lasciano Los Manantiales per tornare a Cuba. Marcela è ancora in stato di incoscienza e Matias si occupa di lei, ma il suo comportamento e le sue spiegazioni su quanto successo non convincono per niente Emilia. Nel frattempo Gracia vende a Severo la pasticceria. Saul si risveglia e la ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 1 Marzo : forte maltempo in tutt’Italia - i DETTAGLI : Allerta Meteo – L’aria fredda di origine artica presente sull’Italia, nella giornata di domani lascerà il posto a correnti occidentali più miti e umide. Il cambiamento di circolazione sarà repentino al meridione, graduale al centro e decisamente più lento al settentrione, dove un cuscinetto di aria fredda resisterà nei bassi strati. Si prevedono, pertanto, ancora nevicate a livello di pianura sulle regioni centrali solo durante la prossima ...

F1 - Test Barcellona : previsioni meteo per domani (giovedì 1° marzo). Pioggia al Montmelò - giornata a rischio? : Oggi la neve è caduta copiosamente su Barcellona impedendo il corretto svolgimento della terza giornata di Test della Formula Uno. Il semaforo verde è stato acceso solo alle ore 12.00, alcuni piloti sono usciti soltanto per un installation lap e poi sono prontamente rientrati ai box: era impossibile lavorare in queste condizioni. Le scuderie non sono riuscite a trovare un accordo per cancellare la sessione odierna e rinviarla a un altro giorno. ...

Urbino. Scuole chiuse anche giovedì 1 marzo : Viste le previsioni di nevicate e gelate per le prossime 24-48 ore, l’Amministrazione comunale di Urbino informa che anche domani,

Allerta Meteo - il BURIAN saluta col botto : terribile mix per l’arrivo dello scirocco - bomba di NEVE e incubo GELICIDIO tra stasera e Giovedì 1 Marzo [DETTAGLI] : Il BURIAN si appresta a salutare l’Italia dopo aver raggiunto stamattina il picco più freddo con temperature minime davvero incredibili in quasi tutto il Paese. Adesso la situazione sta cambiando: in Sardegna e sul Tirreno ha già iniziato a soffiare un forte vento di scirocco provocato dalla nuova vastissima perturbazione atlantica che si muove verso il Golfo di Biscaglia e spinge masse nuvolose cariche di umidità e precipitazioni verso il ...

Allerta Meteo Burian : Giovedì 1° Marzo scuole chiuse per neve - ecco dove [ELENCO LIVE] : L’aria fredda di origine artica che ha raggiunto l’Italia in questi giorni, continuerà a determinare condizioni di maltempo. Il Burian proveniente dalla Siberia sta facendo piombare le temperature su valori polari. Nella prossima notte, a iniziare già dalle ore serali, si attuerà l’azione più gelida di questa fase, soprattutto al centro/nord. A permetterla sarà una interazione tra aria più umida e mite proveniente dall’Atlantico e quella gelida ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di giovedì 1 e venerdì 2 marzo 2018 : anticipazioni puntata 421 di Una VITA di giovedì 1 e venerdì 2 marzo 2018: Di fronte al commissario Del Valle, Ursula dà la colpa a Teresa per l’incidente accaduto durante lo spettacolo dei bimbi. Elvira tenta di avvicinarsi a Simon, sorprendendolo in camera sua mentre nasconde una piccola scatola; poi trova la foto di una donna ma Simon non intende rispondere alle sue domande. Servante rammenta di aver copiato la mappa trovata nel corso ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di giovedì 1 e venerdì 2 marzo 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 1 e venerdì 2 marzo 2018: Thomas (Pierson Fodè) e Sally (Courtney Hope) giungono inaspettati sul set del servizio fotografico Forrester e, di fronte alle telecamere di Jarrett (Andrew Collins), decidono di sfidare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) a un duello di moda a Montecarlo. Steffy, messa alle corde dal fratello sul “duello” a Montecarlo, accetta la sfida! Sheila (Kimberlin Brown), ...