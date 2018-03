Giorgia Meloni | selfie con Orban per dire no a Bruxelles

I leader nel nostro studio : Giorgia Meloni capo politico di Fratelli d'Italia : 'La nostra è la proposta dei patrioti, prima gli italiani nel nostro programma. Di Maio l'altra faccia della sinistra' -

Giorgia Meloni : 'Io sarò la prima donna premier d'Italia' : 'Il mio obiettivo è portare Giorgia Meloni a Palazzo Chigi . Sarei la prima donna premier della storia italiana. Ci crede il Guardian in questa possibilità, a maggior ragione dovrebbe crederci la ...

Giorgia Meloni vs Monica Guerritore/ Otto e Mezzo - video scontro sui migranti : il sostegno degli elettori : Giorgia Meloni vs Monica Guerritore: video, la leader di Fratelli d'Italia e l'attrice romana hanno avuto un confronto acceso durante una puntata di Otto e Mezzo sui migranti(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 00:56:00 GMT)

Giorgia Meloni - a quattro giorni dal voto vede il premier ungherese 'anti-immigrati' Viktor Orban : Una visita che farà venire gli stranguglioni ai notabili europei alla Juncker e compagnia , compresi quelli del Ppe che sostengono Forza Italia, , quella che Giorgia Meloni farà domani. La leader di ...

Giorgia Meloni vs Monica Guerritore/ Video Otto e Mezzo - leader FdI : “suo marito prende soldi Ue per migranti” : Giorgia Meloni vs Monica Guerritore: Video, la leader di Fratelli d'Italia e l'attrice romana hanno avuto un confronto acceso durante una puntata di Otto e Mezzo sui migranti(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:15:00 GMT)

Giorgia Meloni sclera a Otto e Mezzo. Sindrome da accerchiamento : “Tutti contro di me - è ‘na sessione de spinning” : Bagarre a Otto e Mezzo (La7) tra Giorgia Meloni, candidata di Fratelli d’Italia alla presidenza del Consiglio, e l’attrice Monica Guerritore sul tema dell’immigrazione. Guerritore osserva: “Io penso che il suo discorso tocchi le corde più basse delle persone”. E la leader di FdI sbotta: “Mi scusi, ma non le consento di dire questo. Si chiama giustizia sociale, ma quali corde basse? Come vi permettete? Io sto facendo un ragionamento sensato e ...

MONICA GUERRITORE CONTRO Giorgia MELONI/ Otto e Mezzo - la sfuriata : “basta parlare per luoghi comuni!” : GIORGIA MELONI, MONICA GUERRITORE: la leader di Fratelli d'Italia e l'attrice romana hanno avuto un confronto acceso durante una puntata di Otto e Mezzo. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 01:35:00 GMT)

Giorgia Meloni sotto assedio su La7 : tutti contro - chi ha schierato la Gruber : Giorgia Meloni sotto assedio su La7. Il leader di Fratelli d'Italia ha tutti contro a Otto e mezzo . Vittorio Zucconi, direttore di Radio Capital , gruppo Repubblica-Espresso, , l'attrice Monica ...

Giorgia Meloni - il siluro a Berlusconi a una settimana dal voto : 'Dimmi il nome del premier o...' : Il problema non è solo Emma Bonino . Certo, l'ipotesi di una poltrona da premier affidata da Silvio Berlusconi alla leader radicale fa alzare il muro a Giorgia Meloni : 'Si sappia che non ci saranno i ...

PENSIONE ANTICIPATA/ Con 41 anni di contributi e 60 di età : la proposta di Giorgia Meloni (ultime notizie) : PENSIONE ANTICIPATA, ultime notizie. Quota 41 e le altre proposte di Giorgia Meloni. Tutte le novità e le news su riforma pensioni di oggi, 24 febbraio 2018(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 17:41:00 GMT)

'Scemi' - Giorgia Meloni sfotte i centri sociali e li umilia con questa foto / Guarda : Giorgia Meloni sfotte senza pietà i centri sociali. Il leader di Fratelli d'Italia si fa un selfie in cui ride di gusto e su Instagram scrive: 'La durissima contestazione dei centri sociali a Piacenza ...

Giorgia Meloni a Lecce : "Noi il partito per la tutela del made in Italy" : ... 'Fdi vuole essere il movimento di riferimento della difesa del prodotto italiano di qualità, del marchio italiano che è la nostra forza nell'economia europea e mondiale. Il made in Italy è ...

Giorgia Meloni - negata la manifestazione a Roma : ma i quattro cortei di sinistra possono sfilare : Chi sono i veri fascisti? Già, in questa grottesca campagna elettorale dove da sinistra si grida al ritorno del fascismo, all'onda nera, l'unica a cui tappano la bocca - con un'operazione, appunto, ...

Giorgia Meloni : 'Un governo Pd con Maria Elena Boschi premier sarebbe un colpo di Stato' : Tra le sacre stanze della politica circola un'ipotesi sul dopo-voto: un governo Pd con Maria Elena Boschi premier . Per Giorgia Meloni si tratterebbe, semplicemente, di 'un colpo di Stato perché a queste elezioni il Pd ...