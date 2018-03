Gioco d’azzardo | i metodi dello Stato per invogliare i giocatori

La confessione - Marco Baldini e il Gioco d’azzardo : ‘Mai restituto 100 milioni a Linus’ : “Linus mi prestò 100 milioni di lire e non li ho mai restituiti”, ammette Marco Baldini, ex deejay e spalla di Fiorello, nel corso de La confessione a Peter Gomez, che torna in onda sul canale NOVE da venerdì 16 febbraio alle 23. LEGGI: L’ex moglie di Marco Baldini: ‘Ha rovinato tutto quello che aveva’ Durante la sua carriera, in radio e tv, il popolare speaker rivela: “Ho guadagnato più di 10 milioni di euro. ...

Roma – Binetti contro gioco d'azzardo: Governo di Centro-sinistra non ha fatto nulla per impedirne la proliferazione Roma – Queste le affermazioni dell'onorevole Paola Binetti,

Ricerca - Gioco d’azzardo : i soggetti a rischio gambling presentano tratti depressivi e impulsivi : È possibile prevedere se una persona tenderà a sviluppare una soggezione patologica al gioco d’azzardo? Uno studio diretto dall’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibfm-Cnr) di Catanzaro, a cui ha partecipato l’Università della Calabria, pubblicato sulla rivista Journal of Neuroscience Methods, ha definito i tratti della personalità del gambler patologico grazie a tecniche avanzate di ...

Casinò Bitcoin : Nuova frontiera del Gioco d’azzardo ? : Mentre assistiamo alla crisi di Casinò Storici, come quello di Campione d’Italia, con numerosi posti di lavoro a rischio, il

Alcol, cannabis, gioco d'azzardo: boom delle "nuove" dipendenze dei minorenni Si inizia a bere Alcolici a 11 anni; a fumare sigarette e spinelli intorno ai 15, mentre al mondo delle scommesse ci si affaccia già a 7 anni: sono i dati raccolti dall'Istituto Bambino Gesù di Roma