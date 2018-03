Georgia | si barrica in aula e spara in una scuola | arrestato un insegnante

Blastingnews

(Di giovedì 1 marzo 2018) Unche hato con una pistola in unasuperiore dellaè stato preso in custodia mercoledì pomeriggio dopo essersito in un'per quasi un'ora. Fortunatamente. nessuno studente della Dalton High School è stato ferito direttamente nell'incidente. Un fatto che ha lasciato senza parole molti americani, ma vediamo nel dettaglio come sono andati i fatti.e poi siinLa terribile vicenda alla Dalton High School di Dalton è iniziata intorno alle 11:30 del mattino quando l'di studi sociali, identificata dalla polizia come Jesse Randal Davidson, 53 anni, ha impedito agli studenti di entrare nella sua classe. Il preside del liceo Steve Bartoo ha, cosi, aiutato gli studenti a entrare in un'altra classe e successivamente ha provato a parlare con Davidson bussando alla porta. Secondo quanto riferito alla polizia ...