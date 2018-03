Gentiloni e Bonino Cosa c' è in Sicilia

Matteo Renzi scaricato anche da Emma Bonino a quattro giorni dal voto : lei è per Paolo Gentiloni : Per Matteo Renzi i giorni da segretario del Pd sono praticamente contati. L'avvicinarsi inesorabile del 4 marzo, e i probabilissimi risultati negativi per il Pd, potrebbero spingerlo a presentare ...

Elezioni - Bonino : “Gentiloni bis? Basta fantapolitica”. E sulle larghe intese : “Noi sosterremo governo europeista” : In questa campagna elettorale “c’è la fantapolitica sulle coalizioni più improbabili, a me sembra che ci sono solo due governi possibili: uno europeista e federalista e uno nazionalista. Noi appoggeremo il primo, con un obiettivo economico e monetario, e saremo all’opposizione del secondo”. Lo ha spiegato Emma Bonino, fondatrice e leader di +Europa, nel corso della presentazione a Milano dei candidati a Camera, Senato e ...

Elezioni 2018 - sì di Bonino e Lorenzin a larghe intese con Berlusconi. E ok a Gentiloni bis ‘contro i populismi’ : I sondaggi e la logica lo dicono da tempo. Ora cominciano a parlarne apertamente anche quelli che ne saranno i sicuri protagonisti. Le larghe intese sono lo scenario cui l’Italia si troverà di fronte nel caso in cui il voto del 4 marzo non consegnerà al Paese una maggioranza in grado di dar vita a un governo. Matteo Renzi e Silvio Berlusconi negano, ma tra le file del centrosinistra sono sempre di più quelli che aprono a quella che ...

Emma Bonino : “Gentiloni rassicurante - resti premier. Larghe intese senza Lega e M5S” : Arriva in redazione sola. senza staff o portaborse. Con una mano trascina un trolley rosso. Nell’altra stringe un libro, Memorie di una militante azionista: il romanzo politico di Gianna Radiconcini, giornalista antifascista e repubblicana che per anni ha raccontato da Bruxelles e Strasburgo il lungo cammino verso l’integrazione europea. «Quella st...

Migranti - Gentiloni : “Ascoltiamo Bonino ma grazie a Minniti abbiamo acceso i riflettori sui diritti umani in Libia” : “Nel 2017 abbiamo dimostrato che si possono infliggere colpi durissimi al racket dei trafficanti di esseri umani, e lo abbiamo fatto da soli, l’Ue ha solo preso atto, anche se la Germania ci è stata vicina. E chi ci dice di fare attenzione ai diritti umani, non solo gli diciamo che fa bene a dirlo, come la nostra preziosa alleata Emma Bonino, ma aggiungiamo che senza l’intesa tra Italia e Libia e al lavoro di Minniti non ...

