Gentiloni contro Di Maio | surreale la lista dei ministri

CON Gentiloni - CONTRO RENZI : E' l'idea che sta girando molto nei Palazzi della politica in questi ultimi di campagna elettorale. Nel Pd RENZIano c'è la consapevolezza che, se le urne non dovessero dare una maggioranza definita, ...

Ministri M5s - Gentiloni contro Di Maio : "Surreale la lista prima del voto" : "A me non risulta che il presidente della Repubblica abbia vissuto la presentazione in anticipo della lista dei Ministri di un...

Appello all'unità contro il voto di ripicca. Renzi e Gentiloni a Roma nell'unico appuntamento elettorale insieme : "Questo disagio sociale non produce autunni caldi, ma egoismi, nazionalismi e se producesse la destra estrema, non sarebbe la prima volta, come ci insegna la storia...". Paolo Gentiloni parla dal palco del cinema Adriano di Roma, dove il Pd consuma la sua prima e ultima iniziativa di campagna elettorale unitaria. Presenti da Matteo Renzi, al premier appunto, i ministri Pier Carlo Padoan, Maurizio Martina, Marianna Madia e anche il candidato ...

Silvio Berlusconi - il retroscena da Barbara D'Urso : l'incontro con Paolo Gentiloni : Si sono incrociati dietro le quinte a Domenica Live su Canale 5 Silvio Berlusconi e Paolo Gentiloni , entrambi ospiti di Barbara D'Urso . I due leader del centrodestra e del centrosinistra, rivela il ...

Gentiloni : "Voto utile contro populismo" : 10.47 "Questo voto è una scelta di campo",non è una semplice consultazione elettorale".Lo afferma il premier Gentiloni in un'intervista a Repubblica.Da una parte i "valori della democrazia" e dall'altra il populismo e il sovranismo di centrodestra e Movimento 5Stelle, una "sfida" per il futuro del Paese. Gentiloni avverte,"le forze che in Europa hanno avuto la meglio su populisti e sovranisti ci guardano con preoccupapazione. Ma con la ...

Roma - Gentiloni e Renzi in piazza con l’Anpi contro il razzismo Foto| Video : Il premier abbraccia il segretario del Pd e dice: «C’è bisogno di sicurezza e legalità». La sinistra, divisa alle urne, si riunisce: sfilano Grasso, Bersani e Boldrini di Leu e i ministri Pinotti, Orlando, Martina e Fedeli. «Centomila in piazza» dicono gli organizzatori

Elezioni 2018 - sì di Bonino e Lorenzin a larghe intese con Berlusconi. E ok a Gentiloni bis ‘contro i populismi’ : I sondaggi e la logica lo dicono da tempo. Ora cominciano a parlarne apertamente anche quelli che ne saranno i sicuri protagonisti. Le larghe intese sono lo scenario cui l’Italia si troverà di fronte nel caso in cui il voto del 4 marzo non consegnerà al Paese una maggioranza in grado di dar vita a un governo. Matteo Renzi e Silvio Berlusconi negano, ma tra le file del centrosinistra sono sempre di più quelli che aprono a quella che ...

L'esercito a Rio e l'incontro Gentiloni Merkel. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Robert Mueller ha incriminato tredici cittadini russi e tre entità russe nel quadro delle indagini sulle interferenze del Cremlino nelle primarie del Partito democratico e nella campagna ...

Bologna - Gentiloni : nettissimi contro la violenza politica : Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, commentando gli ultimi fatti di violenza legati alla politica, l'ultimo oggi a Bologna. 'Ho detto ha aggiunto che quello che è successo a ...

BERLUSCONI/ “Gentiloni premier se non c’è maggioranza - poi nuovo voto”. Scontro con Salvini sulle moschee : Silvio BERLUSCONI, elezioni 2018: Scontro con Salvini su moschee e querela a Di Maio. "Gentiloni resta premier se non c'è maggioranza, poi si ritorna al voto"(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 12:20:00 GMT)