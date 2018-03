Gelicidio in Liguria | allerta a Genova e sulla A12 | incidenti e disagi

meteoweb.eu

: ALLERTA NEVE E GELICIDIO IN LIGURIA E TOSCANA- Ultime notizie maltempo e ghiaccio: colpo di coda di Big Snow -… - zazoomblog : ALLERTA NEVE E GELICIDIO IN LIGURIA E TOSCANA- Ultime notizie maltempo e ghiaccio: colpo di coda di Big Snow -… - mgrazia1961 : RT @genova24it: Nuova allerta meteo per neve in Liguria - Marina011273 : RT @genova24it: Nuova allerta meteo per neve in Liguria -

(Di giovedì 1 marzo 2018) Allarme del Comune diper ilche sta interessando la città e lain generale nelle prossime ore e nella notte. Le precipitazioni in atto, associate alle temperature intorno allo zero, fanno sì che al suolo si creino lastre di ghiaccio che causano problemi alla viabilità e all’incolumità dei pedoni. Il Comune invita a limitare al massimo gli spostamenti e a seguire seguire le norme di autoprotezione pubblicate sul sito della Protezione civile comunale: http://www.comune..it/servizi/protezionecivile. Ilha anche provocato treA12 in provincia della Spezia, nel tratto compreso tra i caselli di Brugnato e Deiva Marina. Tra glianche un tamponamento a catena senza feriti. Polstrada e Salt hanno deciso per la temporanea chiusura del tratto tra Brugnato e Carrodano per permettere ai mezzi spargisale di entrare in azione ...